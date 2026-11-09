البنك المركزي: 1% تراجعًا في معدلات التضخم بنهاية أكتوبر 2026

أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي لمصر بمقدار 1% على أساس شهري، مسجلًا بذلك 13.1% بنهاية أكتوبر الماضي بعدما كان 14.1% في سبتمبر السابق له.

كشفت نشرة البنك المركزي المصري بشأن معدلات التضخم في مصر؛ عن تراجع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.8% .

معدلات التضخم في مصر

وصل متوسط معدل التضخم في أكتوبر الماضي نحو 1.2% مقابل 2% في أكتوبر من العام السابق له ومقارنة بـ 0.8% في سبتمبر 2026.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدلات التضخم الشهرية نحو 0.7% في أكتوبر الماضي مقابل 1.8% في نفس الشهر من العام السابق له ومقارنة بـ1.3% في سبتمبر السابق .

وسجل معدل التضخم السنوي وفقا للجهاز 12.7% في أكتوبر الماضي مقابل 13.9% في سبتمبر من نفس العام.