مقارنة بين رينو بوريال ونيسان اكس تريل 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو بوريال و نيسان اكس تريل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

زودت سيارة نيسان اكس تريل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

تحصل سيارة نيسان اكس تريل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 211 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية .

سعر نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

تباع سيارة نيسان اكس تريل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 499 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ رينو بوريال 2027

رينو بوريال 2027

تمتلك سيارة رينو بوريال 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك رينو بوريال 2027

رينو بوريال 2027

قوة سيارة رينو بوريال 2027 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو بوريال 2027

رينو بوريال 2027

الفئة الأولي من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو بوريال 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .