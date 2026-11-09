بي واي دي تستعد لمنافسة رولز رويس بسيارة فاخرة في أبوظبي

كشفت شركة (BYD) الصينية عن طرازها الفاخر الجديد بالكامل «يانج وانج ألتير» – المعروف في السوق الصينية باسم «دينج ياو» – خلال حدث عالمي أقيم بالعاصمة الإمارتية أبوظبي.

ويمثل الطراز الجديد الفئة العليا لسيارات السيدان الكهربائية الفائقة للعلامة التجارية، مستهدفًا منافسة أعرق الطرازات الفاخرة عالميًا مثل «رولز-رويس غوست» و«مرسيدس-مايباخ S-Class».

وأتاحت الشركة فتح باب الحجز المسبق لفئة الإطلاق الخاصة المحدودة بـ 399 نسخة حول العالم بسعر يناهز 2,080,000 يوان صيني (ما يعادل 310,000 دولار أمريكي تقريبًا).

تصميم مستوحى من التراث الشرقي وأبواب تقابلية فاخرة

يستند تصميم «ألتير» الخارجي إلى أبعاد ضخمة؛ حيث يبلغ طول السيارة 5,600 مم، وعرضها 2,030 مم، وارتفاعها 1,590 مم، مع قاعدة عجلات ممتدة حتى 3,500 مم لتقديم مساحة مقصورة استثنائية لكبار الشخصيات.

واستلهم المصممون الخطوط الإرشادات الهندسية للمصابيح الأمامية والهيكل من أواني «الـدينج» البرونزية التراثية في الحضارة الصينية القديمة.

كما زودت السيارة بأبواب خلفية تقابلية تفتح بزاوية 90 درجة لسهولة الدخول والخروج، لتعزيز طابع الفخامة الموجه لخدمات القيادة مع سائق خاص.

يانج وانج ألتير الكهربائية

مقصورة فائقة التجهيز وتطريز يدوي فاخر

تتسع المقصورة الداخلية لأربعة مقاعد مستقلة مجهزة بنمط «انعدام الجاذبية» (Zero-gravity) المزودة بخصائص التدفئة، التبريد، والتدليك التكيفي، إضافة إلى توفير مساحة أرجل خلفية تبلغ 1,209 مم.

وتضم التجهيزات الداخلية فتحات تكييف مطعمة بحجر «هوتيان» (Hetian) الجادي، وتطريزات يدوية بأسلوب «سوتشو» التقليدي، إلى جانب شاشة ترفيهية سقفية قابلة للطي مقاس 21.4 بوصة، وثلاجة خلفية بسعة 5.5 لتر.

منصة رقمية ذات 4 محركات ومدى يصل إلى 1,000 كم

تعتمد «يانغوانغ ألتير» على المنصة الهندسية المتطورة «e⁴» المزودة بأربعة محركات كهربائية مستقلة توفر قيادة كليّة بالدفع الرباعي، بالتكامل مع نظام التعليق الهيدروليكي الفعال «DiSus» للتحكم في ثبات وميلان الهيكل أثناء الحركة.

وتساند هذه المنظومة الجيل الثاني من بطاريات «Blade» الشفرية المعتمدة على معمارية 1,000 فولت فائقة الشحن، والتي توفر نطاق قيادة ممتد يقدر بـ 1,000 كم للشحنة الواحدة.

كما ورث الطراز الجديد بعض التقنيات الأمنية الاستثنائية من شقيقه «U8»، وفي مقدمتها تقنية الطفو الطارئ على الماء وإمكانية الدوران المكتمل في المكان (Tank turn).