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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تخطف خبير محركات مرسيدس لقيادة مستقبلها

بورش
بورش
عزة عاطف

كشفت شركة «بورش» الرياضية رسميًا عن تغييرات هيكلية واسعة في الإدارة التنفيذية لقطاع الهندسة والبحث والتطوير؛ حيث يستعد "مايكل شتاينر" رئيس قسم البحث والتطوير، لمغادرة منصبه ومغادرة الشركة رسميًا في مايو 2027 بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا من الإشراف على المشاريع الميكانيكية والتقنية للعلامة الألمانية.

وسيتولى "يورج بارتيلز" المسئول الحالي عن تطوير محركات ومنظومات الحركة العالمية في شركة «مرسيدس-بنز»، رئاسة قطاع البحث والتطوير خلفًا لشتاينر، لقيادة استراتيجية المنظومات الميكانيكية والهجينة والكهربائية القادمة لـ «بورش».

إرث هندسي بارز وابتكارات المنظومات الكهربائية

شهدت فترة تولي شتاينر لرئاسة قطاع البحث والتطوير محطات مفصلية في تاريخ الصانع الألماني؛ إذ كان مسئولًا مباشرًا عن تقديم تقنيات الجهد العالي بقدرة 800 فولت في طراز «تايكان» الكهربائي، وتطوير نظام التعليق النشط الفائق «ActiveRide» في طراز «باناميرا»، إلى جانب تقديم منظومة الهجين الرياضي «T-Hybrid» في طراز «911 Carrera GTS».

وتركت إدارته بصمة واضحة على استراتيجيات السباقات والتنقل المستدام لمجموعة «فولكس واجن»، مع إعادة توجيه الميزانيات التنافسية لنحو بطولة «فورمولا E» التقنية.

يورج بارتيلز

تحديات إعادة الهيكلة واستراتيجية «Sportwagenschmiede 35»

يجلب يورج بارتيلز خبرة تمتد لـ 26 عامًا في صناعة السيارات، شملت رئاسة العمليات المشتركة في شركة «بكين بنز» (BBAC) وإدارة قطاع المحركات العالمي لـ «مرسيدس».

وسيتولى بارتيلز فور تسلمه مقاليد الإدارة تنفيذ استراتيجية التطوير الرقمي والميكانيكي الجديدة المعروفة باسم «Sportwagenschmiede 35»، بالتوازي مع عملية إعادة ترتيب المسئوليات التنفيذية داخل «بورش» وإلغاء وحدة تقنية المعلومات المستقلة لسيارات العلامة، تمهيدًا لتحقيق التوازن الاستثماري بين محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والمنظومات الكهربائية المستقبليّة.

بورش
بورش بورش 2027 يورج بارتيلز مايكل شتاينر بورش بورش الكهربائية والهجينة

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