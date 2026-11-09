خاص| الشمال القطري يزاحم الأهلي المصري على صفقة الجزائري أشرف عيادة

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن دخول نادي الشمال القطري في منافسة مع القلعة الحمراء للحصول على خدمات المدافع الجزائري أشرف عيادة، لاعب فريق اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

أشرف عبادة مطلوب في الشمال القطري

وأكد المصدر، أن اسم المدافع الجزائري تم طرحه على طاولة إدارة الأهلي، في إطار البحث عن تدعيم الخط الخلفي بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام أكثر من طرف، في ظل دخوله دائرة ترشيحات نادي الشمال القطري أيضًا

وأوضح أن بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر ونادي الشمال القطري، كان له دور في ترشيح مواطنه أشرف عيادة لإدارة ناديه، وهو ما ساهم في دخول النادي القطري على خط المفاوضات المحتملة لضم اللاعب.

وأضاف المصدر، أن المنافسة بين الأهلي والشمال القطري قد تشهد تطورات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، في الوقت الذي لم يُحسم فيه مستقبل المدافع الجزائري حتى الآن.

ويواصل الأهلي دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تدعيم مركز قلب الدفاع، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني خلال النصف الثاني من الموسم.