اجتماع عاجل.. نقل النواب تناقش غداً تداعيات تصادم قطاري العياط بحضور كامل الوزير

أعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، عقد اجتماع عاجل للجنة غدًا لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

مذكرة لرئيس النواب

وقال وحيد قرقر، إنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للحصول على الموافقة بعقد الاجتماع العاجل، ومناقشة ملابسات الحادث وتداعياته، مع دعوة الفريق وزير النقل لحضور الاجتماع.

اجتماع عاجل بحضور وزير النقل

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المستشار هشام بدوي وافق على عقد الاجتماع، وبناءً عليه جرى توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة، لحضور الاجتماع المقرر عقده غدًا الثلاثاء، لبحث تداعيات الحادث.