لم يحدث.. حقيقة مفاوضات منتخب العراق مع حسام حسن

نفى أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجود أي مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأمر لم يُطرح من الأساس.

وقال الموسوي، في تصريحات على قناة "Modern MTI": “حسام حسن لم يرفض أي حديث معه بشأن تدريب منتخب العراق، لأن الأمر لم يُعرض عليه من الأساس، ولم تجرِ أي مفاوضات بين الاتحاد العراقي والكابتن حسام حسن”.

وختم: "لم يحدث أي تفاوض من جانبنا للتعاقد مع الكابتن حسام حسن، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة".