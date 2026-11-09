وظائف وزارة العمل 2026.. 90 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

تواصل وزارة العمل الإعلان عن فرص توظيف جديدة في عدد من القطاعات والتخصصات، ضمن جهودها لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وربط الباحثين عن وظائف باحتياجات الشركات والمشروعات القومية الكبرى، مع إتاحة فرص برواتب ومزايا متنوعة تناسب المؤهلات والخبرات المختلفة.

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وفي أحدث إعلاناتها، كشفت الوزارة عن توفير 90 فرصة عمل في تخصصات القيادة والمبيعات والتسليم والتحصيل والمخازن، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، إلى جانب وظائف أخرى بشركة تريست روسيم العاملة في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب شهرية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 40 ألف جنيه، مع توفير السكن والوجبات والتأمين ووسائل الانتقال.

90 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل توافر 90 فرصة عمل في عدد من التخصصات المهنية والإدارية، تستهدف الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما.

وتتوزع الوظائف المعلنة وفقا للتخصصات والأعداد والرواتب التالية.

10 سائقين برخصة قيادة درجة أولى، براتب 15000 جنيه شهريا.

20 سائقا برخصة قيادة درجة ثانية، براتب 8300 جنيه شهريا.

10 مندوبي مبيعات، براتب 8300 جنيه شهريا.

20 مندوب تسليم وتحصيل.

10 أمناء مخازن، براتب 8000 جنيه شهريا.

20 عامل مخازن.

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شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة، وتشمل ما يلي.

الحصول على مؤهل عال أو متوسط.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

توافر رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية بالنسبة للمتقدمين لوظائف السائقين، وفقا للتخصص المطلوب.

ويقع موقع العمل عند الكيلو 5 على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، ويمكن للراغبين في التقديم والاستفسار عن تفاصيل الوظائف، للتعرف على إجراءات التقديم والأوراق المطلوبة.

وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العمل عن فرص توظيف جديدة بشركة تريست روسيم، إحدى الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، لتلبية احتياجات مراحل التنفيذ والأعمال الإنشائية والفنية بالمشروع.

وتشمل الوظائف مجموعة من المهن الحرفية والفنية التي تتطلبها أعمال البناء والتركيبات والتشطيبات، مع تقديم رواتب شهرية صافية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 40 ألف جنيه، وفقا لطبيعة الوظيفة والتخصص.

التخصصات المطلوبة في وظائف مشروع الضبعة

تتضمن قائمة المهن المطلوبة للعمل ضمن المشروع عددا من التخصصات، أبرزها.

اللحام.

فورمجية الخرسانة.

الحدادة المسلحة.

فنيو التركيبات.

النقاشة ومبيضو المحارة.

العمال المساعدون.

وتستهدف هذه الوظائف الاستعانة بالعمالة الفنية والحرفية اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة داخل موقع المشروع، بما يتناسب مع احتياجات الشركات المشاركة في مراحل الإنشاء والتجهيز.

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رواتب ومميزات وظائف الضبعة النووية

توفر الشركة مجموعة من المزايا للعاملين بالوظائف المعلنة، إلى جانب الرواتب الشهرية التي تختلف بحسب التخصص وطبيعة العمل.

وتشمل أبرز المميزات ما يلي.

رواتب شهرية صافية تبدأ من 14250 جنيها وتصل إلى 40 ألف جنيه.

عدم اشتراط خبرة سابقة للالتحاق بالوظائف المعلنة.

توفير سكن مكيف للعاملين.

توفير الوجبات اليومية.

التأمين الشامل.

نظام عمل لمدة 26 يوما مقابل 6 أيام راحة.

توفير وسائل الانتقال من وإلى موقع العمل.

موعد ومكان اختبارات وظائف مشروع الضبعة

حددت وزارة العمل مواعيد استقبال المتقدمين وإجراء الاختبارات الخاصة بالوظائف الجديدة، حيث تقرر تنظيم الاختبارات مجانا بمقر مديرية العمل بمحافظة الأقصر.

وتستقبل المديرية الراغبين في التقديم يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، وذلك بمقرها الكائن في شارع النزهة بجوار المطافئ.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الضبعة

يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات لاستكمال إجراءات التقديم وإجراء الاختبارات، وتشمل الأوراق التالية.

الأوراق التأمينية المتاحة.

نموذج 111 تأمين صحي.

صورة شخصية.

كما يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف والتخصصات المطلوبة وإجراءات التقديم التواصل مع الجهات المختصة بوزارة العمل، للتعرف على التفاصيل المنظمة لكل وظيفة.