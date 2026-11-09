قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفذ ٢٦ دورة تدريبية للمرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد بجميع المديريات الإقليمية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
عبد الرحمن محمد

 أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الأول من ٢٦ دورة تدريبية، تُنفذّها الإدارة العامة للتدريب للمرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد، مسابقة عام ٢٠٢٤ (دفعة الإمام حسن العطار)، بجميع المديريات الإقليمية، وذلك برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف تأهيلهم، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد.

وتناولت فعاليات اليوم الأول عددًا من المحاور التدريبية المرتبطة بطبيعة العمل، وفي مقدمتها: الواجبات، والمسئوليات الوظيفية، والالتزام بمواعيد العمل والتعليمات المنظمة، والتعاون مع إمام المسجد والعاملين به، إلى جانب التعريف بآداب العمل بالمساجد، وتعظيم بيوت الله، والمحافظة على حرمتها، وحسن التعامل مع المصلين وروّاد المساجد.

كما تناولت الدورات أُسَس النظافة والصيانة، وسُبُل المحافظة على نظافة المسجد ومرافقه، والعناية بأماكن الوضوء ودورات المياه والسجاد والمفروشات، فضلًا عن اشتراطات السلامة والصحّة المِهْنية، وسُبُل الوقاية من الحوادث والحرائق، والتعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية، وأهمية الإبلاغ عن الأعطال والمخاطر.

وشمِلت المحاورُ التدريبية كذلك التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد؛ من خلال الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، والمحافظة على عُهْدة المسجد ومحتوياته.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة وزارة الأوقاف؛ لتأهيل المرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد، وإعدادهم للقيام بمهامّهم على الوجه الأمثل، بما يُعزِّز الانضباط الوظيفي، ويرتقي بمستوى العناية ببيوت الله، ويُحسِّن الخدمات المقدّمة للمصلين وروّاد المساجد.

وزارة الأوقاف دورة تدريبية وظيفة عامل مسجد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب.. ومخاوف من سيناريو العزل

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

حكم

منير أديب: الحكم النهائي بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضيق الخناق عليها

الإخوان

منير أديب: إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد استمرار المواجهة القانونية للتنظيم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد