الأوقاف تنفذ ٢٦ دورة تدريبية للمرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد بجميع المديريات الإقليمية

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الأول من ٢٦ دورة تدريبية، تُنفذّها الإدارة العامة للتدريب للمرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد، مسابقة عام ٢٠٢٤ (دفعة الإمام حسن العطار)، بجميع المديريات الإقليمية، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف تأهيلهم، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد.

وتناولت فعاليات اليوم الأول عددًا من المحاور التدريبية المرتبطة بطبيعة العمل، وفي مقدمتها: الواجبات، والمسئوليات الوظيفية، والالتزام بمواعيد العمل والتعليمات المنظمة، والتعاون مع إمام المسجد والعاملين به، إلى جانب التعريف بآداب العمل بالمساجد، وتعظيم بيوت الله، والمحافظة على حرمتها، وحسن التعامل مع المصلين وروّاد المساجد.

كما تناولت الدورات أُسَس النظافة والصيانة، وسُبُل المحافظة على نظافة المسجد ومرافقه، والعناية بأماكن الوضوء ودورات المياه والسجاد والمفروشات، فضلًا عن اشتراطات السلامة والصحّة المِهْنية، وسُبُل الوقاية من الحوادث والحرائق، والتعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية، وأهمية الإبلاغ عن الأعطال والمخاطر.

وشمِلت المحاورُ التدريبية كذلك التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد؛ من خلال الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، والمحافظة على عُهْدة المسجد ومحتوياته.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة وزارة الأوقاف؛ لتأهيل المرشحين لشغل وظيفة عامل مسجد، وإعدادهم للقيام بمهامّهم على الوجه الأمثل، بما يُعزِّز الانضباط الوظيفي، ويرتقي بمستوى العناية ببيوت الله، ويُحسِّن الخدمات المقدّمة للمصلين وروّاد المساجد.