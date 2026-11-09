تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

أثار قرار خفض تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% لبعض أصحاب العدادات الكودية تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة بشأن الإجراءات المطلوبة لتفعيل التخفيض، وما إذا كان يتعين التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء أو مراكز خدمة العملاء للحصول على السعر الجديد.

وبالتزامن مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن آلية الاستفادة من التخفيض، موضحة أن تطبيق الخصم يتم من خلال البيانات المسجلة لدى شركات الكهرباء ومنظومة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة، دون اشتراط توجه المواطنين إلى مراكز الخدمة أو مقار شركات التوزيع لتفعيل التخفيض.







ويستهدف القرار أصحاب العدادات الكودية الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، إذ تنخفض تكلفة محاسبة الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه، لمدة 6 أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المشمولة بالتخفيض.

هل يشترط الذهاب إلى شركة الكهرباء لتطبيق خصم 30%؟

المواطنين المستحقين لخصم 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء ليسوا مطالبين بالتوجه إلى مراكز خدمة العملاء أو مقار شركات توزيع الكهرباء لتفعيل التخفيض، لأن تطبيق السعر الجديد يتم وفقًا للبيانات المسجلة لدى الشركات ومن خلال منظومة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة.

كما أن مراكز خدمة العملاء بدأت بالفعل استقبال المواطنين من أصحاب العدادات الكودية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن القرار وآليات تطبيق الخصم، والرد على الاستفسارات المتعلقة بشروط الاستفادة من التخفيض الجديد.

وبذلك، فإن زيارة مراكز الخدمة ليست شرطًا عامًا لتفعيل الخصم، وإنما يمكن للمواطنين الاستفسار عن مدى انطباق شروط الاستحقاق على عداداتهم ومراجعة بياناتهم عند الحاجة.



خفض سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى 1.92 جنيه

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق قرار خفض تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% لبعض مستخدمي العدادات الكودية اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن يستمر التخفيض لمدة 6 أشهر.

وتتمثل أبرز ملامح القرار في تقليل قيمة محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، للمشتركين الذين تنطبق عليهم ضوابط الاستفادة.

ويؤدي هذا التخفيض إلى تقليل قيمة الاستهلاك المحتسب للمواطنين المستحقين مقارنة بالتكلفة السابقة، مع اختلاف قيمة الوفر الفعلي بحسب حجم الاستهلاك وطبيعة المحاسبة المطبقة على كل عداد.

وتشمل أبرز تفاصيل القرار ما يلي:

نسبة التخفيض: تصل إلى 30%.

سعر محاسبة الكيلووات ساعة قبل التخفيض: 274 قرشًا.

سعر محاسبة الكيلووات ساعة بعد التخفيض: نحو 192 قرشًا.

موعد بدء التطبيق: الأحد 1 نوفمبر 2026.

مدة تطبيق التخفيض: 6 أشهر.

الفئات المستفيدة: أصحاب العدادات الكودية الذين تنطبق عليهم شروط القرار.

تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة: نحو 3 مليارات جنيه.

ويأتي التخفيض في إطار الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين تغير نظام محاسبتهم من شرائح استهلاك الكهرباء إلى نظام الشريحة الموحدة، وفق الضوابط المحددة.

من أصحاب العدادات الكودية المستحقين لخصم الكهرباء؟

لا يشمل قرار خفض تكلفة محاسبة الكهرباء جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يستهدف فئات محددة وفق تاريخ تركيب العداد ونظام المحاسبة الذي كان معمولًا به قبل التعديلات الأخيرة.

وتشمل الفئة المستهدفة المشتركين الذين جرى تركيب عدادات كودية لهم قبل 1 يناير 2024، وكانت محاسبتهم تتم وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء قبل انتقالهم إلى نظام الشريحة الموحدة.

ويعني ذلك أن امتلاك عداد كودي وحده لا يكفي للحصول على التخفيض، بل يجب التأكد من تاريخ تركيبه وطبيعة نظام المحاسبة السابق، ومدى انطباق الشروط التي حددها القرار على بيانات المشترك.

3 مليارات جنيه تكلفة دعم تخفيض محاسبة الكهرباء

تصل التكلفة التي تتحملها الدولة لتطبيق تخفيض محاسبة استهلاك الكهرباء إلى نحو 3 مليارات جنيه، في إطار الإجراءات المرتبطة بتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التخفيض يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن بعض مستخدمي العدادات الكودية، من خلال تقليل تكلفة محاسبة استهلاك الكهرباء للفئات المستحقة.

ويعني تحمل الدولة قيمة الدعم توفير التخفيض للمشتركين الذين تنطبق عليهم الشروط، دون تحميلهم التكلفة الكاملة للمحاسبة السابقة، مع استمرار قصر الاستفادة على الفئات المحددة في القرار.

ويستمر تطبيق التخفيض لمدة 6 أشهر، وفق الضوابط المنظمة، بما يتيح للمستحقين الاستفادة من انخفاض سعر الكيلووات ساعة خلال فترة تطبيق القرار.



هل يحتاج المواطن إلى تحديث كارت العداد الكودي؟

يرتبط تطبيق الخصم بالبيانات المسجلة لدى شركات الكهرباء ومنظومة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة، ولا يشترط التوجه إلى مقار الشركات لمجرد تفعيل التخفيض.

ومع ذلك، قد يحتاج بعض أصحاب العدادات إلى مراجعة بياناتهم أو الاستفسار عن إجراءات الشحن والتحديث، خاصة إذا ظهرت مشكلة في تطبيق نظام المحاسبة الجديد أو كانت هناك بيانات تحتاج إلى مراجعة.

وتتيح شركات الكهرباء مراكز خدمة العملاء لتوضيح الإجراءات المطلوبة لكل حالة، كما يمكن الاستفادة من منظومات الشحن الإلكتروني «أون لاين» وفق الآليات المعتمدة لدى الجهات المقدمة للخدمة، عندما تكون متاحة للمشترك.

وللتأكد من الاستفادة الصحيحة، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

مراجعة تاريخ تركيب العداد الكودي والتأكد من أنه يسبق 1 يناير 2024.

التأكد من أن نظام المحاسبة السابق للعداد يدخل ضمن الفئات المستهدفة.

مراجعة بيانات العداد المسجلة لدى شركة توزيع الكهرباء.

الاستفسار من مركز خدمة العملاء عند وجود مشكلة في تطبيق التخفيض.

مراجعة بيانات الشحن والمحاسبة للتأكد من احتساب الاستهلاك بالسعر المقرر للمستحقين.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بعد زيادة أغسطس 2026

تختلف أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي عن سعر المحاسبة المخفض المقرر لبعض أصحاب العدادات الكودية، إذ تخضع الشرائح المنزلية للأسعار المحددة لكل مستوى من مستويات الاستهلاك.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بعد آخر زيادة في أغسطس 2026 على النحو التالي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 87 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات: 100 قرش.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 173 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 218 قرشًا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات: 235 قرشًا.

الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلووات: 289 قرشًا.

ويجب التمييز بين أسعار الشرائح المنزلية وسعر محاسبة الكيلووات ساعة المخفض للعدادات الكودية المستحقة، لأن لكل نظام قواعده وضوابطه الخاصة.