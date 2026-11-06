تركيب عداد مياه جديد.. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم وشروط وضوابط التوصيل القانوني

يمثل الانتقال إلى مسكن جديد محطة معيشية فاصلة، حيث تتطلب الاستقرار الفعلي والشامل إنهاء الإجراءات القانونية فوراً لضمان الحصول على الخدمات الأساسية بصورة نظامية، وتفادي الغرامات المالية والعقوبات الصارمة الناتجة عن الممارسات غير القانونية أو الوصلات العشوائية، ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الخطوات الصحيحة والأوراق الرسمية لتقديم طلب تركيب عداد مياه جديد بكل سهولة، واختصار الوقت والجهد الإداري، لضمان الانتفاع السريع بالخدمة وبناء بداية مستقرة وآمنة داخل البيت الجديد دون أي عقبات.

الأوراق المطلوبة لتوصيل عداد مياه جديد

-تقديم طلب توصيل المياه أو الاشتراك من صاحب العقار أو المنتفع.

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.

-مستند يثبت ملكية العقار أو حيازته، مثل عقد الملكية أو الإيجار، وفقًا لاشتراطات الشركة.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على توصيل الخدمة، إذا كانت مطلوبة.

-رخصة البناء أو المستندات البديلة التي تقبلها الشركة وفقًا لطبيعة العقار والاشتراطات المحلية.

توصيل عداد مياه جديد

-إيصال كهرباء حديث للعقار، إن وجد.

-إيصال مياه خاص بأحد الجيران، حال طلب الشركة تقديمه للاستدلال على موقع العقار.

-مستند متعلق بالصرف الصحي، إذا استلزم الأمر ذلك.

-رسومات هندسية أو رسم كروكي يوضح موقع العقار، وفقًا لمتطلبات المعاينة.

-رقم هاتف محمول وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

خطوات تركيب عداد مياه جديد للمنزل

تقديم طلب توصيل المياه

يتوجه صاحب العقار أو المنتفع إلى مركز خدمة العملاء بفرع شركة المياه المختص، لتقديم طلب الاشتراك وإرفاق المستندات المطلوبة، تمهيدًا لمراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات اللازمة.

خطوات تركيب عداد مياه

سداد رسوم المعاينة

بعد تسجيل الطلب، يسدد المواطن الرسوم المقررة للمعاينة أو فتح الملف، وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الشركة المختصة.

إجراء المعاينة الفنية للعقار

تحدد الشركة موعدًا لمعاينة العقار على الطبيعة، للتأكد من إمكانية توصيل المياه، وتحديد موقع التوصيلة ومسارها، إلى جانب حصر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال.

تحديد تكلفة توصيل العداد

عقب الانتهاء من المعاينة، تعد الشركة مقايسة تتضمن الأعمال المطلوبة وتكاليف توصيل الخدمة، ثم تُخطر المواطن بالقيمة المحددة والإجراءات اللازمة لاستكمال الطلب.

تركيب العداد

سداد قيمة المقايسة واستكمال الموافقات

يسدد المواطن قيمة المقايسة التي حددتها الشركة، مع استيفاء الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ التوصيلة، بما في ذلك تصاريح الحفر إذا كانت طبيعة الأعمال تستلزم ذلك.

تحرير عقد الاشتراك

بعد استيفاء الشروط وسداد المستحقات المقررة، تستكمل الشركة إجراءات التعاقد وتحرير عقد الاشتراك الخاص بتوصيل المياه إلى العقار.

تركيب العداد وتشغيل الخدمة

تتولى الفرق الفنية المختصة تنفيذ التوصيلة وتركيب العداد وفقًا للمواصفات والإجراءات المعتمدة، ثم استكمال إجراءات تشغيل المياه وتسجيل الاشتراك بنظام الفواتير أو نظام الشحن، في حالة تركيب عداد مسبق الدفع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2026

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أكتوبر 2026 كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

الاستعلام عن فاتورة المياه

- الضغط على «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».