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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين
إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين
خالد يوسف

منحت الجهات المعنية «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» فرصة جديدة وحاسمة لآلاف المعلمين المستبعدين أو المتعثرين في المراحل السابقة؛ لإثبات جدارتهم مجدداً، حيث يأتي قرار إعادة الاختبار الرياضي لمسابقة 30 ألف معلم 2027 استجابة للطعونات والمطالبات العادلة لأصحاب التقديرات المرتفعة، لإنصاف الكفاءات التي استوفت كافة الشروط التربوية والذهنية لكنها تعثرت في الشق البدني، مما يعيد الأمل للراغبين في الالتحاق بالعملية التعليمية وسد العجز بالمدارس.

موعد إعادة الاختبار الرياضي لمسابقة 30 ألف معلم

من المقرر إعادة الاختبار الرياضي خلال شهر يناير 2027 للمرشحين المستبعدين الذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يعلن في المعلومات المتاحة عن “اليوم المحدد” للاختبار أو “أماكن انعقاده”.

إعادة الاختبار الرياضي

كما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن “آلية أداء الاختبار” و"الإجراءات التنفيذية المنظمة له".

الفئات المستفيدة من إعادة الاختبار

تستهدف إعادة الاختبار فئة من المرشحين المستبعدين من الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم، ممن تنطبق عليهم الضوابط التالية:

المرشحين المستبعدين

- الحصول على وزن نوعي يتراوح بين 65% و70%.

- اجتياز التقييمات السابقة بالمستوى المطلوب.

- استيفاء المتطلبات التربوية المحددة.

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2027

- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم بعقوبة جناية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ تربوي.

30 ألف معلم 2027

- أن يحصل المتقدم على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون تقديره العام “مقبول” فأعلى.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة.

- أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

مسابقة 30 ألف معلم 2027 إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين الفئات المستحقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم سد العجز بالمدارس

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