قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء: 90 مليار جنيه لدعم برامج النشاط الاقتصادي بالموازنة الحالية
أحمد جلال يطرح سؤالًا مثيرًا قبل القمة 131: الشناوي أم مصطفى شوبير؟
إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي للجامعات التكنولوجية.. رابط الاستعلام
ماريان جرجس: الشراكة المصرية الماليزية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي
الرئيس السيسي يصل إلى جاكرتا في مستهل زيارته الرسمية لـ إندونيسيا
رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة
انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة
بـ12 مليون جنيه.. ضبط شحنة "زيت قنب" مخدر داخل طرود بريدية بمطار القاهرة| صور
وزير التخطيط : نسعى لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل.. نواب: خطوة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ..ومطالب بمنح حوافز تشجيعية
517 هدفًا بعد الثلاثين.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب بكشف معايير المفاضلة في المرحلة الخامسة لمسابقة الـ30 ألف معلم

ال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنظيم والإدارة بالكشف عن التفاصيل الكاملة لأزمة نتائج المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، في ضوء الشكاوى المتصاعدة من متقدمين اجتازوا مراحل الاختبارات، قبل أن يفاجأوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد من الناجحين لم تشملهم الاختيارات النهائية.

وأكدت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم ،  ضرورة إتاحة بيانات تفصيلية بشأن أعداد المتقدمين للمسابقة، ومن اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد المرشحين فعليًا للتعيين، مع توضيح المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في المفاضلة بين المتقدمين، وأسباب عدم ترشيح باقي الناجحين، بما يضمن وضوح الإجراءات ويحسم التساؤلات المثارة حول النتائج.

وشددت النائبة على أهمية توضيح حقيقة ما أثير بشأن تطبيق معيار «الوزن النوعي» في المرحلة الخامسة، مطالبة بالكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا المعيار، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، ومدى إخطار المتقدمين به قبل خوض الاختبارات.

وأضافت أن أي تغيير في قواعد المفاضلة بين المتقدمين يستوجب توضيح أسبابه وآليات تطبيقه، وبيان مدى تأثيره على ترتيب الناجحين والنتائج النهائية، مع تحديد ما إذا كانت المعايير المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن تلك التي استخدمت في الإعلانات السابقة، وتقديم تفسير واضح لأي اختلاف في الأوزان النسبية أو قواعد التقييم.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإتاحة بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح عناصر المفاضلة ودرجات المتقدمين وترتيبهم وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة ضوابط حماية البيانات الشخصية، حتى يتسنى التحقق من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشارت عبد الحميد إلى أن استمرار الحديث عن احتياجات المدارس للمعلمين، بالتزامن مع شكاوى متقدمين اجتازوا الاختبارات ولم يتم ترشيحهم، يفرض ضرورة توضيح مدى التوافق بين نتائج المسابقة والاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.

وأكدت أهمية بحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين المستوفين للشروط، وفقًا للعجز الفعلي في المدارس والضوابط المنظمة للتعيين والاعتمادات المالية المتاحة، بدلًا من الاتجاه إلى إجراءات توظيف جديدة دون تقييم مدى إمكانية الاستفادة من الكوادر التي اجتازت الاختبارات بالفعل.

وشددت على أن هذا التوجه، حال توافر شروطه القانونية والمالية، من شأنه دعم سرعة سد العجز في المعلمين، والاستفادة من الموارد التي أُنفقت على تنظيم المسابقة وإجراء الاختبارات، مع الحفاظ على قواعد الاستحقاق وعدم الإخلال بحقوق المتقدمين الآخرين.

وطالبت النائبة بإتاحة آلية واضحة للتظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متقدم من الاطلاع على موقفه ودرجاته وأسباب عدم ترشيحه، وفقًا للقواعد المنظمة، مع تحديد مدة زمنية مناسبة لفحص الشكاوى والرد عليها.

كما دعت إلى تقديم بيانات مقارنة بشأن الإعلانات الخمسة للمسابقة، تتضمن أعداد المتقدمين والناجحين والمرشحين للتعيين في كل مرحلة، ومعايير التقييم والمفاضلة المطبقة، بما يساعد على تحديد أسباب الفجوة بين أعداد من اجتازوا الاختبارات وأعداد من تم ترشيحهم فعليًا.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن الهدف من مراجعة الأزمة ليس تجاوز قواعد المسابقة أو منح استثناءات خارج الأطر القانونية، وإنما ضمان تطبيق المعايير المعلنة بعدالة، وتصحيح أي خلل إجرائي يثبت وقوعه، وتحقيق التوازن بين حقوق المتقدمين واحتياجات المنظومة التعليمية، بما يعزز الثقة في منظومة التوظيف الحكومي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة تعيين 30 ألف معلم الاختبارات المعايير الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

استدعاء فولكس فاجن ID.4

فولكس فاجن تستدعي 22 ألف سيارة ID.4 وتحذر مالكيها من تجاوز شحن 80%

هيونداي أيونيك 7

هيونداي تخطط لإطلاق سيارتي «أيونيك 4 و7» لتعزيز عائلتها الكهربائية

كلود هايكو 5.5

مفاجأة في عالم التكنولوجيا.. إطلاق كلود هايكو 5.5 الأسرع بتكلفة أقل 75%

بالصور

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد