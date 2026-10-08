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ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على فيس بوك ، بعد تداول فيديو ظهر خلاله مدرس تاريخ وهو يتحدث مع طلابه قائلا : صفية زغلول وهدى شعراوي دول كانوا "الفيمينيست " بتوع جيلهم زي رضوى الشربيني دلوقتي ، هما اللي حرضوا الستات وقتها على الخروج للعمل في الوقت اللي كانت الست فيه بتخرج خارجتين مرة من بيت ابوها لبيت جوزها و مرة من مريت جوزها للترب ، وأقنعوا الستات وقتها انهم لازم يتحرروا وقلعوا البيشة في الميدان وعشان كدة بقى اسمه ميدان التحرير .. و كإن القلع هو رمز الحرية ، ومن يوم ما الست خرجت مش عارفين ندخلها ومن يوم ما قلعت مش عارفين نلبسها .. منهم لله

وقد قوبل هذا الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، حيث قالت شبماء عباس : ده المفروض يتقبض عليه ! ده مش تعليم ، واى حد يستخدم وظيفته لتشويهه افكار العيال يتقبض عليه كفايانا قرف ، وقالت ماريا جرجس : ده مين ده ازاى يبقى مدرس ويطلع أجيال ، وقال اياد كامل : الراجل ده مش بيشرح تاريخ... ده بيزور الوعي على مقاس أفكار متطرفة
 

أول رد من وزارة التربية والتعليم

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه تم رصد و متابعة الفيديو المتداول المثير للجدل ، وبعد التحقيق تبين أن بطل الفيديو ليس على قوة العمل في أي من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم حاليا ، مشيراً إلى أن هذا الفيديو تم تصويره في “سنتر دروس خصوصية”

رضوى الشربيني تعلق بعد ذكر اسمها

من جانبها قالت الاعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على فيس بوك : لو تشبيهي بهدى شعراوي وصفية زغلول مقصود بيه الإهانة… فأنا الحقيقة أعتبره شرفًا، مش إهانة.

وأضافت : “لما مدرس تاريخ يستخدم اسمي علشان يسخر من ستات مصر ومن رموز زي هدى شعراوي وصفية زغلول، فالمشكلة هنا مش في رضوى الشربيني…

وقالت : الست المصرية خرجت علشان تتعلم وتشتغل وتربي أجيال وتشارك في بناء بلدها، مش علشان حد يمنّ عليها بحقها في الوجود.

واستكملت قائلة : أما جملة إن من يوم ما الست خرجت مش عارفين ندخلها ومن يوم ما قلعت مش عارفين نلبسها، فدي مش وجهة نظر تاريخية، وقطعًا مش حاجة أقبل إن اسمي يُستخدم لتبريرها أو للتقليل من المرأة المصرية.

وأخيرا قالت : أنا عمري ما قلت إن الست حريتها معناها إنها ضد الراجل، ولا إن قوتها معناها إنها تهدم بيتها. أنا دايمًا مع الست اللي تعرف قيمتها، وتحافظ على كرامتها، وتختار حياتها بإرادتها.

صفية زغلول هدى شعراوي رضوى الشربيني مدرس

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