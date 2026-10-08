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طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نشر طلاب مدرسة أبو سمبل السياحية التجارية بمحافظة أسوان عبر فيس بوك ، شكوى واستغاثة لوزير التربية والتعليم من عدد من المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية بالمدرسة

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حيث قال الطلاب في شكواهم : نعاني منذ فترة طويلة من عدم وجود مدرس حاسب آلي لتدريس المادة ، وقمنا بتقديم شكوى أكثر من مرة دون الوصول لحل مناسب وحاليا لا يوجد مدرس حاسب آلي بالمدرسة رغم انها مادة اساسية

وأضاف الطلاب : لا يوجد سوى 6 أجهزة حاسب آلي فقط وهذا لا يتناسب مع عدد الطلاب نظرا للكثافة العالية في كل فصل

وأوضح الطلاب أنه لا يوجد اتصال بالانترنت داخل المدرسة رغم ان دراسة الحاسب و وحدة الامن السيبراني و المواد المرتبطة به تحتاج لاستخدام الانترنت والتدريب

وقال الطلاب : قمنا بإبلاغ إدارة المدرسة بهذه المشكلات أكثر من مرة وطالبنا بحلها ولمن لم يتم اتحاذ الإجراءات اللازمة

وأخيرا قال الطلاب : نرجو من وزير التربية والتعليم النظر في شكوانا واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير المعلمين المتخصصين واللازمين للمواد لدراسية وتوفير أجهزة كمبيوتر مناسبة وخدمة انترنت تساعدنا على الدراسة والتدريب العملي ، كما نرجو ارسال لجنة مختصة لمتابعة الوضع داخل المدرسة والوقوف على حقيقة هذه المشكلات واتخاذ ما يلزم لضمان حصولنا على حصنا في التعليم والتدريب العملي بصورة مناسبة

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