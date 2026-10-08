استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بأسيوط قرارات عاجلة يتم تطبيقها في جميع مدارس المحافظة ، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي حرصا على توفير أقصى معدلات الأمان للطلاب والعاملين والمؤسسات التعليمية ، تمثلت هذه القرارات فيما يلي :

مراجعة شاملة لجميع طفايات الحريق للتأكد من صلاحيتها

مراجعة جميع خطوط مياه الحريق بالمدارس ومخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بخطوط الحريق المعطلة

استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك

مراجعة الوصلات الكهربائية والتأكد على عزل الأسلاك والوابطات المكشوفة .

مراجعة مراوح السقف وصيانتها والتأكيد على إزالة المراوح غير الصالحة

إعداد كارت فحص ووضعه على طفايات الحريق للمراجعة الدورية بجميع المدارس

إعداد خطة تأمين حريق ، وتوزيع طفايات الحريق بالمبنى وفق المخطط بخطة تأمين الحريق مراجعة تطهير جميع خزانات المياه والتأكد من صلاحيتها .



الإستمرار في تنفيذ تجربة الإخلاء كل فصل دراسي مرة واحدة



التأكد من وضع علامات إرشادية لمساتك الهروب ونقطة التجمع الآمنة بجميع المدارس

وضع وسائل وإرشادات السلامة والوقاية من الحريق بجميع المدارس تدريب مسئول الإطفاء والحريق بالمدارس



التأكيد على الإلتزام بالتعليمات سالفة الذكر للحد من المخاطر والأزمات المحتملة

وعلى جانب آخر ، كان قد كرم محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاربعاء ، بعض طالبات مدرسة صدفا الثانوية بنات التابعة لإدارة صدفا التعليمية ،ومنحهم كافة مالية ،لتفوقهن فى الاختبارات التى أجراها خلال حصة اللغة العربية

جاء ذلك ضمن جولته الميدانية للمتابعة الشاملة ،للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف،

حيث شملت زيارة وكيل وزارة التعليم ،لمركز صدفا ،تفقد انتظام الدراسة بمدرسة صدفا الثانوية بنات البالغ عدد فصولها 18 فصل دراسى وأشاد بمستوى الطالبات ،واجرى بعض الاختبارات للطالبات فى حصة اللغة العربية وتم تكريم بعض المتميزات منهن وتم منحهن مكافأة مالية ، تشجيعا وتحفيزا لهن .

كما وجه وكيل الوزارة ،الشكر للمعلمين والقائمين على المدرسة ،لالتزامهم بلائحة الانضباط المدرسى ، وتفانيهم فى العمل

وأكد وكيل وزارة التعليم ،استمرار جولاته الميدانية ،على كافة الإدارات التعليمية ،للوقوف على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والالتزام بالمناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة ،بالإضافة إلى الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب أول بأول وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ،لافتا إلى تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا والمتميزين اول بأول فى مختلف الفعاليات ومنحهم المكافآت المالية وشهادات التقدير لحثهم على الجد والاجتهاد ،ليكونوا مثل وقدوة لزملاءهم .