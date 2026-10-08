قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي في الشرقية
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بأسيوط قرارات عاجلة يتم تطبيقها في جميع مدارس المحافظة ، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي حرصا على توفير أقصى معدلات الأمان للطلاب والعاملين والمؤسسات التعليمية ، تمثلت هذه القرارات فيما يلي :

May be an image of ticket stub and text
  •  مراجعة شاملة لجميع طفايات الحريق للتأكد من صلاحيتها
  • مراجعة جميع خطوط مياه الحريق بالمدارس ومخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بخطوط الحريق المعطلة
  • استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك
  • مراجعة الوصلات الكهربائية والتأكد على عزل الأسلاك والوابطات المكشوفة . 
  • مراجعة مراوح السقف وصيانتها والتأكيد على إزالة المراوح غير الصالحة 
  • إعداد كارت فحص ووضعه على طفايات الحريق للمراجعة الدورية بجميع المدارس
  •  إعداد خطة تأمين حريق ، وتوزيع طفايات الحريق بالمبنى وفق المخطط بخطة تأمين الحريق مراجعة تطهير جميع خزانات المياه والتأكد من صلاحيتها .
     
  • الإستمرار في تنفيذ تجربة الإخلاء كل فصل دراسي مرة واحدة
     
  •  التأكد من وضع علامات إرشادية لمساتك الهروب ونقطة التجمع الآمنة بجميع المدارس 
  • وضع وسائل وإرشادات السلامة والوقاية من الحريق بجميع المدارس تدريب مسئول الإطفاء والحريق بالمدارس
     
  • التأكيد على الإلتزام بالتعليمات سالفة الذكر للحد من المخاطر والأزمات المحتملة

وعلى جانب آخر ، كان قد كرم محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاربعاء ، بعض طالبات مدرسة صدفا الثانوية بنات التابعة لإدارة صدفا التعليمية ،ومنحهم كافة مالية ،لتفوقهن فى الاختبارات التى أجراها خلال حصة اللغة العربية 

جاء ذلك ضمن جولته الميدانية للمتابعة الشاملة ،للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف، 

حيث شملت زيارة وكيل وزارة التعليم ،لمركز صدفا ،تفقد انتظام الدراسة بمدرسة صدفا الثانوية بنات البالغ عدد فصولها 18 فصل دراسى وأشاد بمستوى الطالبات ،واجرى بعض الاختبارات للطالبات فى حصة اللغة العربية وتم تكريم بعض المتميزات منهن وتم منحهن مكافأة مالية ، تشجيعا وتحفيزا لهن .

كما وجه وكيل الوزارة ،الشكر للمعلمين والقائمين على المدرسة ،لالتزامهم بلائحة الانضباط المدرسى ، وتفانيهم فى العمل

وأكد وكيل وزارة التعليم ،استمرار جولاته الميدانية ،على كافة الإدارات التعليمية ،للوقوف على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والالتزام بالمناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة ،بالإضافة إلى الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب أول بأول وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ،لافتا إلى تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا والمتميزين اول بأول فى مختلف الفعاليات ومنحهم المكافآت المالية وشهادات التقدير لحثهم على الجد والاجتهاد ،ليكونوا مثل وقدوة لزملاءهم .

مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديرية التربية والتعليم التربية والتعليم أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد