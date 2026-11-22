طالب عمرو الحديدي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر خلال مواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري، مشيرًا إلى قدرات اللاعب الهجومية ودوره في صناعة الفارق خلال المباريات الكبرى.

عمرو الحديدي يطالب بمشاركة إمام عاشور أساسيًا

وقال الحديدي، في تصريحات مع كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن إمام عاشور يمتلك حلولًا هجومية عديدة، معربًا عن أمنيته في مشاركته أساسيًا أمام بيراميدز، لما يتمتع به من قدرات تمكنه من تسجيل الأهداف من مختلف مناطق الملعب.

وحذر نجم الأهلي السابق من خطورة زلاكا وعرضيات محمد الشيبي، مؤكدًا أن تحركات الثنائي تمثل مصدر تهديد قوي لدفاع الأهلي، كما أشار إلى قدرة الشيبي على تسجيل أهداف غير متوقعة، وهو ما يستوجب التعامل معه بحذر طوال اللقاء.

عمرو الحديدي يتحدث عن مستقبل عموتة مع الأهلي

وتطرق الحديدي إلى مستقبل الحسين عموتة مع الأهلي، موضحًا أن فرص استمراره مع الفريق قد تتضاءل حال الخسارة أمام بيراميدز، متوقعًا أن تكون إدارة النادي قد وضعت خططًا بديلة للتعامل مع أي تعثر محتمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة أمام فرصة مهمة لإثبات قدراته وكسب ثقة جماهير الأهلي، لكنه قد ينضم إلى قائمة المدربين الذين لم ينجحوا في تحقيق تطلعات النادي، قائلًا إن المدرب المغربي أمام خيارين؛ إما أن يصبح مدربًا تاريخيًا في عيون الجماهير، أو ينضم إلى قائمة ريبيرو وتوروب، في إشارة إلى الضغوط الكبيرة المفروضة عليه قبل المواجهة المرتقبة