​لقي سائق حافلة مصرعه، اليوم، جراء سقوط الحافلة عليه أثناء قيامه بإصلاح عطل فني بها، وذلك خلال توجهه في رحلة مدرسية بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

​وتلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث وفاة سائق أسفل حافلة رحلات بنطاق قرية الخضرة التابعة لدائرة المركز.

​وبالانتقال والفحص، تبين أن السائق كان يقل عدداً من طلاب المرحلة الإعدادية قادمين من مركز أشمون في رحلة مدرسية، وأثناء سيره بنطاق قرية الخضرة شعر بوجود عطل في أحد إطارات الحافلة، ما دفعه للتوقف على جانب الطريق والنزول أسفلها لمحاولة إصلاح العطل، إلا أن الحافلة سقطت عليه بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وفاته في الحال دون وقوع أي إصابات بين الطلاب.

​تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.