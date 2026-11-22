تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجريًا، الموافق 2027 ميلاديًا، من المرتقب أن يبدأ يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية على أن يتم تحديد الموعد النهائي لبداية الشهر الكريم بعد استطلاع الهلال وإعلان الرؤية الشرعية، وبذلك يتبقى حوالى 77 يوماً على الشهر المعظم، وذلك وفقا لما جاء عبر قناة "الحدث اليوم".

موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا

أنا عن موعد عيد الفطر المبارك.. فوفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 10 مارس 2027 على أن يتحدد الموعد الرسمي وفقًا للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.