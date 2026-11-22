كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف حسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، من فكرة العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عبر بوابة القلعة الحمراء.

حسام عبد المجيد يرحب بالانتقال إلى الأهلي

وقال المصدر إن حسام عبد المجيد رحب بشكل مبدئي بفكرة الانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل، في ظل اهتمام النادي بالتعاقد معه لتدعيم الخط الدفاعي خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف أن اللاعب طلب الحصول على مهلة حتى شهر ديسمبر المقبل، من أجل حسم قراره النهائي بشأن العودة إلى الدوري المصري، وهو ما تم إبلاغ النادي الأهلي به، تمهيدًا لتحديد الخطوات المقبلة في ملف التعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يترقب موقف اللاعب النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية، خاصة في مركز قلب الدفاع، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم الصفقة.