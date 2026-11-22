حسمت نتائج الحلقة الرابعة من برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني تأهل 6 متسابقين إلى المرحلة التالية، بعد منافسات قرآنية شهدت تباينًا في درجات التقييم، وتقاربًا في مستويات الأداء، وتصدر خلالها متسابقان قائمة الحاصلين على أعلى الدرجات.

وجاء محمد أبو ليلة وحسن الأصمعي في المركز الأول بحصول كل منهما على 274 درجة، فيما سجل علي ياسين التهامي ومحمود غرابة ومحمد الطباخ 272 درجة لكل منهم، وتأهل محمد أيمن عبد العزيز إلى المرحلة التالية بعد التصفية، برصيد 271 درجة.

وفي المقابل، لم يحالف التوفيق محمود هاشم الذي حصل على 270 درجة، ومحمود الإمام الذي سجل 261 درجة، لتنتهي منافسات الحلقة بتأهل ستة متسابقين.

وتواصل «دولة التلاوة» تقديم مواهب قرآنية متميزة، وإبراز تنوع مدارس التلاوة وألوان الأداء، من خلال منافسات تجمع بين إتقان أحكام التلاوة وحسن الأداء.



