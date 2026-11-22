تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، التي تتنوع بين إحراق المركبات والمنازل، والاعتداء على الممتلكات، وتهجير السكان، إلى جانب عمليات الهدم والاقتحامات العسكرية وإغلاق الطرق.

وفي محافظة طولكرم، تتفاقم تداعيات هذه الممارسات منذ 27 يناير 2025، بالتزامن مع توسع الاستيطان الصناعي والرعوي، وفق تصريحات محافظ طولكرم اللواء الدكتور عبد الله كميل، الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع اعتداءات المستوطنين والمضي في تنفيذ مخططات ممنهجة لتوسيع الاستيطان وفرض واقع جديد على الأرض.

وتكشف الوقائع المعلنة عن اتساع نطاق الاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من غرب رام الله إلى الخليل وسلفيت والأغوار، وسط اتهامات بغياب المحاسبة وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين. وبين استمرار التصعيد وتزايد الضغوط الاقتصادية والإنسانية، يواجه الفلسطينيون تحديات متصاعدة تهدد استقرار التجمعات السكانية وسبل عيشها، وتعيد ملف الاستيطان وعنف المستوطنين إلى صدارة المشهد السياسي والإنساني، في ظل مطالبات بتحرك دولي يضمن الحماية والمساءلة ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة.

محافظ طولكرم: الحكومة الإسرائيلية تشجع اعتداءات المستوطنين وتنفذ خطة ممنهجة لتوسيع الاستيطان بالضفة

قال اللواء الدكتور عبد الله كميل، محافظ طولكرم، إن الاعتداءات الإسرائيلية على المحافظة متواصلة منذ 27 يناير/كانون الثاني 2025، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان الصناعي والرعوي واعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تتم، بحسب وصفه، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وفي إطار مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضح كميل، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تشهده طولكرم والضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وتهجير وتضييق اقتصادي وإغلاق للطرق يمثل حلقات مترابطة من سياسة إسرائيلية ممنهجة، محذراً من أن استمرار الضغوط على الفلسطينيين قد يؤدي إلى انفجار وردود فعل يصعب التكهن بطبيعتها، محمّلاً إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات.

وأكد محافظ طولكرم أهمية فتح أفق سياسي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، معرباً عن ترحيبه بأي توجه إسرائيلي عملي لإنهاء عنف المستوطنين وحل التنظيمات المتطرفة، بما يمهد لتحقيق سلام عادل وشامل.

جيش الاحتلال يقتحم بلدة كفر مالك للتحقيق في أحداث إحراق مركبات فلسطينيين بالضفة.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية رصدت 30 اعتداءً للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، شملت إحراق مركبات فلسطينية في قرى غرب رام الله، إلى جانب مهاجمة منازل وكتابة شعارات عنصرية في محافظة الخليل، لا سيما في منطقة التوانة وتجمع أبو الفزاع البدوي.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين طالت خربة سمرا، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة وهدم نحو 50 منشأة سكنية وحظائر أغنام، فضلاً عن إحراق غرفة زراعية في محافظة سلفيت، مشيرة إلى أن بلدة كفر مالك شهدت اقتحاماً إسرائيلياً عقب الاعتداءات.

وأوضحت السلامين أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي عقب هجمات المستوطنين لا تسفر غالباً عن إجراءات رادعة أو اعتقالات، معتبرة أن استمرار الاعتداءات يعكس غياب المحاسبة، رغم العقوبات الدولية المفروضة على مستوطنين متطرفين.