استعرض اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، جهود الهيئة في تأهيل المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تقديم خدمات متكاملة تبدأ باستخراج سجل المصدرين والتدريب على القواعد المنظمة للتجارة الخارجية، مرورًا باختبار المنتجات والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، وصولًا إلى إصدار شهادات المنشأ، وذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف.

نمتلك أكثر من 322 معملًا بمختلف الموانئ

وأشار النجار إلى امتلاك الهيئة أكثر من 322 معملًا بمختلف الموانئ، توفر نحو 4450 اختبارًا معتمدًا وفقًا للمواصفة الدولية ISO 17025، إلى جانب اعتمادها في مجالات الفحص والتحقق الأخرى، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدماتها بتكلفة مناسبة وتخفيضات تسهم في دعم تنافسية المنتجات المصرية.

كما استعرض جهود الهيئة في تأهيل المصانع للتوافق مع المعايير البيئية الدولية، من خلال خدمات قياس والتحقق من البصمة الكربونية، والتوعية بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وجواز سفر المنتج الرقمي (DPP)، واشتراطات التعبئة والتغليف (PPWR)، والحد من المواد الخطرة (RoHS)، فضلًا عن تطوير قنوات التواصل مع المصدرين عبر الموقع الإلكتروني والشات بوت والخط الساخن والواتساب، وتطبيق نظام المصدر المعتمد الذي يتيح الاستفادة من إجراءات مبسطة لإثبات المنشأ في إطار اتفاقيات التجارة ذات الصلة.