عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى مصر والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ومناقشة ملفات التعاون المشترك، في إطار الاستعدادات لأعمال اللجنة المصرية العراقية المشتركة.

وتناول الاجتماع فرص زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التشييد والبناء وإعادة الإعمار، إلى جانب توسيع التعاون في قطاعات ان اهتمام مشترك بين الطرفين، تمهيدًا لبحث هذه الملفات ضمن أعمال اللجنة المشتركة.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تحويل العلاقات التاريخية مع العراق إلى شراكات اقتصادية ومشروعات ملموسة، مشيرًا إلى ما تمتلكه الشركات المصرية من قدرات إنتاجية وتنافسية في العديد من القطاعات، وما تتيحه من فرص لزيادة الصادرات وتعزيز الحضور المصري بالسوق العراقية.

وبحث الوزير إمكانية تنظيم زيارات للوفود العراقية إلى المصانع المصرية للتعرف على قدراتها الإنتاجية، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة بين الشركات في البلدين.

تناول الاجتماع فرص زيادة نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق العراقية، وتيسير إجراءات التسجيل بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب دراسة تنظيم معرض متخصص للترويج للمنتجات الدوائية المصرية، وتوفير آليات لدعم الشركات في التعرف على المتطلبات التنظيمية وفرص التوسع بالسوق العراقية.

كما تناول الاجتماع فرص توسيع التعاون في الخدمات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين وإعادة التأمين، ودعم توسع الشركات المصرية في السوق العراقية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية في البلدين.

مقترح إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في العراق

ومن جانبه، طرح السفير العراقي مقترح إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في العراق، مع إمكانية توفير مقر مناسب له، بما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات المصرية وتيسير وصولها إلى المستهلك العراقي بأسعار تنافسية.

وأكد استعداد الجانب العراقي لإتاحة بيانات المشروعات والمناقصات أمام الشركات المصرية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة.