كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الباسط، خلال برنامجه «في السنتر» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصطفى شوبير الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز، في ظل الاستعدادات الجارية للمواجهة المرتقبة.

وأشار عبد الباسط إلى أن خط الدفاع المتوقع للأهلي يضم محمد هاني، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، وتوفيق محمد.

وتابع أن خط الوسط قد يشهد تواجد مروان عطية وأكرم توفيق، مع وجود مفاضلة بين إمام عاشور وعمر الساعي لشغل المركز الثالث، وفقًا لمدى الجاهزية البدنية للأخير قبل المباراة.

وفي الخط الأمامي، كشف عبد الباسط عن اقتراب أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر من التواجد بالتشكيل الأساسي، بينما لا يزال هناك تفاضل بين سفيان بن جديدة وأحمد مصطفى زيزو لحسم المقعد الهجومي الأخير.

وقال عبد الباسط إن تشكيل لأهلي أمام بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور أو عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، سفيان بن جديدة أو أحمد مصطفى زيزو.



