أفادت مصادر طبية ومراسلون ميدانيون باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء السبت.

واستهدفت غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين قرب منطقة الكنيس في مواصي خانيونس.

بلغت حصيلة الضحايا رقمًا جديدًا حيث أسفر القصف عن ارتقاء شهيد وإصابة ما بين 4 و6 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم حالة حرجة على الأقل نُقلت لتلقي العلاج.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات واستهدافات متواصلة شهدها قطاع غزة، والتي طالت أيضاً مناطق متفرقة في شمال القطاع ومدينة غزة، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

