تنظم كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر مؤتمرها الطلابي الأول بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان «حوار وابتكار.. نلتقي لنتفكر ونبدع لنؤثر»، في خطوة تستهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطالبات، وفتح آفاق جديدة أمام مشاركتهن في تطوير الممارسات الصيدلانية، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في هذا المجال.

ويُعقد المؤتمر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، فيما تتولى الدكتورة زينب القصبي، عميدة كلية الصيدلة بنات، رئاسة المؤتمر.

تشجيع الطالبات على التفكير النقدي

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من أهمية تطوير البيئة التعليمية الجامعية، وعدم الاكتفاء بنقل المعرفة الأكاديمية، بل الانتقال إلى تشجيع الطالبات على التفكير النقدي، وتبادل الأفكار، وطرح الحلول المبتكرة للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، بما يُعزِّز قدراتهن العلمية والعملية، ويؤهلهن للمشاركة الفاعلة في مستقبل المهنة.

وتتناول جلسات المؤتمر 4 محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها الابتكار الدوائي، باعتباره أحد المجالات المهمة لتطوير الصناعات الدوائية وتحسين جودة الرعاية الصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، وما يتيحه من فرص لتطوير البحث العلمي والممارسات الصيدلانية.

كما يناقش المؤتمر محور التطوير المهني والمهارات القيادية، انطلاقًا من أهمية إعداد صيدلانية تمتلك إلى جانب كفاءتها العلمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، فضلًا عن محور دور الصيدلي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس اتساع المسؤولية المجتمعية للمهنة وارتباطها المباشر بصحة الإنسان وجودة الحياة.

ويعكس التعاون بين كلية الصيدلة بنات ومجمع البحوث الإسلامية توجُّهًا نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات العلمية والدعوية في دعم الأنشطة الطلابية، وربط المعرفة التخصصية بالقيم الإنسانية والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجات القادرات على الجمع بين التميز العلمي والوعي المجتمعي.