في لفتة إنسانية، نجح مواطن ليبي في إعادة حق عامل مصري بعد نحو 6 سنوات، بعدما أطلق نداءً عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحثًا عن العامل الذي أكد أنه ظلمه في الماضي، وظل يشعر بتأنيب الضمير طوال السنوات الماضية بسبب عدم تمكنه من الوصول إليه.

ونشر المواطن الليبي عوض الفاخري منشورًا طالب فيه بمساعدته في الوصول إلى عامل مصري يُدعى فاروق الشحات أو شحاتة، من مدينة المحلة الكبرى، كان يعمل في مجال المحارة، موضحًا أن آخر معلومات لديه عنه أنه كان يقيم في منطقة المرج بليبيا، خلف سوق الجمهورية.

وأشار الفاخري إلى أنه حاول البحث عن العامل المصري طوال السنوات الماضية، لكنه لم يتمكن من العثور عليه، مؤكدًا أن ضميره يؤلمه منذ نحو 6 سنوات بسبب ظلم تعرض له فاروق، وأنه يرغب في رد حقه وإنهاء الأمر.

وبعد تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن المواطن الليبي من التواصل مع فاروق الشحات، وإعادة أمواله إليه، ليعلن انتهاء الأمر بالتصالح والمسامحة.

وكتب عوض الفاخري في تحديث للمنشور: «الحمد لله تم التواصل مع الأخ فاروق واستلم فلوسه وبنفس راضية، وتم المسامحة للأخ الليبي، ويطلب منكم الدعاء لابنه بالشفاء، وجزاكم الله خيرًا على حسن تعاونكم للوصول لصاحب الأمانة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم جميعًا».

واختتم رسالته قائلًا: «رسالة من أخ لكم ليبي»، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا، بعدما نجح نداء عبر مواقع التواصل في إعادة حق غاب صاحبه عن الأنظار لسنوات، وإنهاء قصة ظل صاحبها يحمل همها طوال 6 سنوات.

