قال عقاد بن كوني، القيادي بحركة جيش تحرير السودان، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش السوداني على مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا تأتي في إطار التصعيد العسكري واستهداف معاقل المليشيا وقياداتها، مشيرا إلى أن العالم شهد التقدم الملحوظ الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية في مختلف جبهات القتال.

وأضاف بن كوني، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، مع الإعلامي حساني بشير، أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع في نيالا وكورنوي وغرب الأبيض ومدن الدمازين، تمثل رسالة تحذير إلى قوات الدعم السريع وكل من يرفض جهود السلام ويلتزم بعدم إلقاء السلاح، مؤكدا أن العمليات العسكرية تستهدف مواقع وقيادات المليشيا بصورة دقيقة.

وأكد القيادي بحركة جيش تحرير السودان أن الجيش السوداني تمكن من استهداف مواقع قيادية لقوات الدعم السريع في شمال شرق الفاشر بمنطقة ليت جر النبي، ما أسفر عن مقتل القيادي بالمليشيا حميد الصفنة، لافتا إلى أن هذه العمليات تعكس قدرة الدولة السودانية على الوصول إلى قيادات المليشيا واستهدافها في مواقعها.

وأشار بن كوني إلى أن الضربات الجوية نُفذت بدقة دون استهداف المواطنين أو المباني والمؤسسات، موضحا أن الشارع السوداني يتابع بارتياح وسعادة التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة في مختلف محاور القتال، كما وجه التحية للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، مشيدا بالدعم المصري المستمر للشعب السوداني وموقف القاهرة الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه.