قال السفير يوسف زاده، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه كتب عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أن الجميع ينتظر نتائج اجتماع ترامب برئيسي روسيا والصين، لكنه لا يتوقع حدوث شيء، موضحًا أنه يرى أن الولايات المتحدة لا تريد من روسيا والصين أي شيء يتعلق بإيران، في حين لا تريد روسيا من الولايات المتحدة والصين أي شيء يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف يوسف زاده، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يعتقد أن ضربة عسكرية ستُوجه إلى إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران.

وأوضح أن العلاقات الروسية الصينية لا تزال تشهد بعض التوتر، لافتًا إلى أن روسيا تمثل ثاني أكبر قوة عسكرية نووية في العالم، لكنها ليست قوة اقتصادية.

وأشار يوسف زادة، إلى أن الرئيس الصيني تعمد خلال القمة الثلاثية إظهار أن علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية أهم من علاقته بروسيا، موضحًا أن الصين حاولت كذلك إظهار تفوقها التكنولوجي خلال قمة ترامب وبوتين وشي.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال إن هناك 440 كيلو جرامًا من اليورانيوم المخصب في إيران، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف عن أن الخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية كانت كبيرة جدًا، موضحًا أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن حجم الخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية بلغت 44 مليار دولار.