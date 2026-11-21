أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمناطق الإمام الشافعى والسيدة عائشة ، والسيدة نفيسة، ومنطقة سور مجرى العيون؛ في إطار متابعته الدورية لنسب تنفيذ أعمال التطوير بهذه المناطقمحافظ القاهرة: تطوير المناطق التاريخية يستهدف إبراز قيمتها الحضارية وتعزيز مقوماتها السياحية، يرافقه المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية، وتعظيم مقوماتها السياحية والثقافية، وإعادة إظهار قيمتها الحضارية، مع الحفاظ على طابعها المعمارى والتاريخى.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتوفير بيئة حضارية تليق بتاريخ هذه المناطق ومكانتها، خاصة وأن هذه المناطق تستقطب عدد كبير من السائحين الراغبين فى زيارة هذه المساجد.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة، أعمال تطوير منطقة الإمام الشافعيى، وتابع ما يجري من أعمال لرفع كفاءة وترميم وصيانة الواجهات والعناصر التراثية المرتبطة بضريح شاهين كينج، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وجهاز التنسيق الحضاري؛ بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة، وإبراز قيمتها التراثية.

كما تابع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ أعمال تطوير ميدان الأمام الشافعي، والمنطقة المحيطة به، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركة المسؤولة.

وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق نقلة حضارية بالمنطقة.

ووجه محافظ القاهرة بتكثيف أعمال التشجير على جانبى الميدان، وداخل الحديقة التي تتوسطه، والتي تمت إقامتها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ لتتناسب وطبيعة المنطقة، وتبرز جمال العناصر الأثرية المحيطة بها.

كما تابع الكتور إبراهيم صابر أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة، وما تشهده من أعمال تحسين للمظهر الحضارى وزيادة المساحات الخضراء، من خلال زراعة الأشجار وتنسيق أحواض الزرع على الأرصفة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير مظهر جمالى يتناسب مع أهمية المنطقة وموقعها التاريخى.

وتفقد محافظ القاهرة سور مجرى العيون، الجارى استكمال أعمال تطويره، وإنشاء ممشى سياحى مجاور له، فى المنطقة القريبة من كورنيش النيل ..مشددا على اختيار اضاءات تتناسب مع الأثر وتبرز تفاصيله، مع العناية بأعمال النظافة والتجميل.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والشركات المنفذة، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دورى، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة وفي المواعيد المقررة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والحفاظ على ما يتم إنجازه بعد انتهاء المشروعات، لضمان استدامة التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التاريخية بالقاهرة، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري، بالتوازي مع الحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والتراثية، بما يعيد لهذه المناطق مكانتها ويجعلها نقاط جذب للسائحين والزائرين.