أشاد الإعلامي أحمد موسى بالجانب الإنساني في الجولات الميدانية التي يجريها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمحطات السكك الحديدية، وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدًا أن اقتراب المسؤول من الناس يساعد على التعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

مصافحة أحد المواطنين من ذوي الهمم

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق كامل الوزير يتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة، ويتحدث معهم ويستمع إلى مطالبهم، مشيرًا إلى حرصه خلال جولته على مصافحة أحد المواطنين من ذوي الهمم واحتضانه، في لفتة إنسانية تعكس أهمية التواصل مع المواطنين.

وأضاف أن المسؤول يجب أن يكون قريبًا من الناس، قائلًا إن التعامل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم يساعدان على اكتشاف المشكلات الحقيقية والتعامل معها، مشيدًا بحرص وزير النقل على التفاعل مع الركاب خلال جولاته الميدانية.