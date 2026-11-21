يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سامرفيل لاعب الفريق في مباراة نيفتشي الأوزبكي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت عودة سامرفيل بعد إيقافه لمدة 3 مباريات في وقت سابق مع فريق الهلال من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وخاض فريق الهلال مرانه ظهر اليوم على ملعب النادي قبل السفر إلى أوزبكستان حيث سيخوض الفريق مرانًا غدًا على ملعب اللقاء.

وحرص الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال على التركيز على الجانب البدني في لقاء اليوم ومحاولة الوصول باللاعبين إلى الشكل الأفضل.