كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ربع نقل" ومرافقه لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خادشة للحياء بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أكتوبر الماضي حدثت مشادة كلامية بين طرف أول: (القائم على النشر)، وطرف ثان: (سائق ، عامل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، لإعتراض الأول على قيام الطرف الثانى بإيقاف السيارة "ربع نقل" أمام سيارة مأكولات خاصته، قاما على إثر ذلك بالتعدى عليه ومنعه من مزاولة عمله.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة، وضُبط بحوزتهما (سيارة "ربع نقل" المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.