يشارك الشيخ محمد أبو ليلة، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وهو الذي يرتبط اسمه بواقعة أثارت الجدل في الفترة السابقة بعد مشاجرة في أحد سرادقات العزاء وانتهت بالصلح مع مقدم العزاء.

نجوم حلقة اليوم من دولة التلاوة

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، أسماء وصور نجوم حلقة دولة التلاوة اليوم السبت.

وجاءت أسماء نجوم حلقة دولة التلاوة اليوم على النحو التالي:

- محمد أبو ليلة

- محمود الإمام

- محمد أيمن عبد العزيز

- على ياسين التهامي

- محمود هاشم

- حسن الأصمعي

- محمود غرابة

- محمد الطباخ

الموسم الثاني من دولة التلاوة

وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين للمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، مقارنة بنحو 14 ألف متقدم في الموسم الأول.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن التصفيات استمرت على مدار الأشهر الماضية، وأُجريت على مستوى الجمهورية في 10 محافظات، بهدف تيسير استقبال المتقدمين وتحقيق أكبر قدر من العدالة والتنوع الجغرافي في اختيار المواهب.

وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الأسرة المصرية باكتشاف مواهب أبنائها وقدراتهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مؤكدًا أن فتح أبواب التميز في مجال يدفع إلى اكتشاف المواهب والإبداع في مجالات أخرى.

وأضاف أن الموسم الأول حقق أكثر من 9 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرسمية، وهو رقم غير مسبوق، مؤكدًا أن البرنامج نجح في جمع الأسر المصرية حول معاني الجمال والتنافس الإيجابي وتشجيع المواهب القرآنية.

وأشار إلى أن التصفيات شهدت منافسة قوية نظرًا لجودة الأصوات والمواهب المتقدمة، مشددًا على أن لجان التحكيم تعتمد معايير علمية منضبطة لاختيار أفضل المتسابقين، بما يسهم في استمرار الريادة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.