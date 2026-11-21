أعربت مريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة، عن سعادتها بصدور حكم قضائي لصالحها في النزاع المتعلق بالعقد المنسوب إليها مع النادي الأهلي، مؤكدة أن القضاء المصري أثبت بطلان العقد وعدم صحة الشرط الجزائي المقدر بـ3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام».

لاعبة كرة الطائرة

وأكدت مريم مصطفى أنها عانت على مدار 4 سنوات من الضغوط النفسية وتشويه صورتها والتشكيك في موقفها، مشيرة إلى أن الحكم أثبت أحقيتها بعد فترة طويلة من التقاضي، خاصة بعد ثبوت عدم صحة توقيعها على الشرط الجزائي وعدم صحة العقد المنسوب إليها.

ووصفت اللاعبة الحكم بأنه انتصار للحقيقة واستعادة لحقها وكرامتها بعد سنوات من المعاناة، موجهة الشكر إلى مستشارها القانوني هاني حمودة، تقديرًا لمجهوده ودعمه لها طوال رحلة التقاضي، واختتمت حديثها بالتأكيد على سعادتها بظهور الحق وإنصافها بعد طول انتظار.