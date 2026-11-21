​تُعرف تقلصات أو آلام الدورة الشهرية طبياً باسم "عسر الطمث"، وهي عبارة عن آلام نابضة أو تقلصات تتركز في أسفل البطن.

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك تقسم الأسباب الام الدورة الشهرية إلى نوعين رئيسيين:

​

الأسباب المباشرة للتقلصات الطبيعية

​انقباضات الرحم والبروستاغلاندين: خلال فترة الحيض، تنقبض عضلات الرحم لمساعدة الجسم على طرد بطانته الخارجية. وتحفز مواد شبيهة بالهرمونات تُسمى البروستاغلاندين هذه الانقباضات العضلية.

​ترتبط المستويات المرتفعة من البروستاغلاندين بزيادة شدة تقلصات الرحم والألم المصاحب لها، وغالباً ما يتركز هذا الألم في أسفل البطن وقد يمتد ليشمل أسفل الظهر والفخذين.

​الحالات المرضية الكامنة

​إذا كان الألم ناتجاً عن مشكلة عضوية أو مرضية في الجهاز التناسلي، فإن الأسباب الشائعة تشمل:

​بطانة الرحم المهاجرة حالة تنمو فيها الأنسجة المبطنة للرحم خارج موضعها الطبيعي (مثل قناتي فالوب، أو المبيضين، أو الأنسجة المبطنة للحوض).

​الألياف الرحمية : أورام حميدة (غير سرطانية) تظهر في جدار الرحم وتسبب آلاماً ضاغطة أو حادة.

​العضال الغدي ): نمو الأنسجة التي عادةً ما تبطن الرحم لتخترق الجدار العضلي الخاص به.

​مرض التهاب الحوض عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالباً ما تكون ناجمة عن بكتيريا منقولة جنسياً.

​تضيق عنق الرحم : في بعض النساء، يكون فتحة عنق الرحم ضيقة لدرجة تعيق تدفق الدم وتتسبب في زيادة مؤلمة للضغط داخل الرحم خلال الدورة الشهرية .

​عوامل تزيد شدة الألم

​وهناك بعض العوامل قد ترفع من فرصة المعاناة من آلام حادة أثناء الدورة الشهرية، منها:

​العمر أقل من 30 عاماً.

​بداية بلوغ مبكرة في سن 11 عاماً أو أقل

​نزيف حيض غزير أو فترات حيض ططويلة.

​عدم المنتظام في دورات الحيض.

​وجود تاريخ عائلي وراثي للإصابة بعسر الطمث.

​التدخين من أكثر العادات التى تضر الخصوبة وتسبب الام الحيض