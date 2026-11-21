كشفت شركة «تويوتا» اليابانية عن إطلاق حملة استدعاء جديدة للسلامة في الولايات المتحدة تشمل 314,029 سيارة من علامتَي «تويوتا» و«لكزس» (Lexus)، وذلك بسبب مخاطر انفجار نافخ الوسادة الهوائية الأمامية للراكب من إنتاج شركة «تاكاتا».

وتحمل هذه الحملة الرقم المرجعي (26V748) لدى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث قُدّم الملف الرسمي في 12 نوفمبر 2026، لتتواصل بذلك تداعيات أزمة وسائد «تاكاتا» المستمرة منذ ربع قرن.

الطرازات المشمولة في الاستدعاء وتفاصيل العيب الفني

وتضم قائمة المركبات المتضررة 7 طرازات تمتد موديلاتها بين عامي 2002 و2017، وتتصدرها «تويوتا كورولا» موديلات 2003 إلى 2008 بإجمالي 232,174 سيارة، تليها «تويوتا 4Runner» موديلات 2016 و2017 بنحو 35,949 سيارة، و«تويوتا تندرا» موديلات 2005 و2006 بإجمالي 25,174 سيارة، و«تويوتا سيكويا» موديلات 2005 إلى 2007 بنحو 10,736 سيارة.

كما تشمل الحملة طرازات علامة «لكزس» الفاخرة، وهي «لكزس GX 460» موديل 2017 بإجمالي 8,931 سيارة، و«لكزس SC 430» موديلات 2002 إلى 2010 بنحو 1,064 سيارة، بالإضافة إلى «لكزس IS 250» موديل 2011.

وتكمن المشكلة في أن المادة الدافعة داخل نافخ الوسادة الهوائية قد تتحلل مع مرور الوقت واقتراب انتهاء عمرها الافتراضي الآمن نتيجة التعرض لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة؛ مما قد يتسبب في انفجار النافخ عند انتفاخ الوسادة في الحوادث وتطاير شظايا معدنية حادة داخل المقصورة تُعرّض الركاب لإصابات خطيرة أو الوفاة.

وأوضحت «تويوتا» أن الاستدعاء يغطي الوحدات المثبتة في المصنع وكذلك النوافخ البديلة التي جرى تركيبها سابقًا ضمن حملات استدعاء قديمة؛ مما يعني أن بعض السيارات قد تخضع للإصلاح للمرة الثانية.

ورغم تأكيد الشركة عدم تسجيل أي حالات انفجار مرتبطة بهذه الوحدات حتى الآن، فإنها ستبدأ إرسال خطابات الإخطار الرسمية للملاك المتأثرين اعتبارًا من 28 ديسمبر 2026 وحتى 11 يناير 2027، على أن يتولى الوكلاء المعتمدون استبدال نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي أو مجموعة الوسادة بالكامل مجانًا.