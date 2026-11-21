تقدم هيونداي نسختها ازيرا 2026 ضمن فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم داخل السوق السعودي، حيث تطرحها العلامة الكورية الجنوبية بعدة فئات تختلف فيما بينها من حيث مستويات التجهيز والمواصفات.

محرك هيونداي ازيرا 2026

تعتمد هيونداي ازيرا 2026 على محرك يعمل بالبنزين مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 296 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 359 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الأمامي.

هيونداي ازيرا 2026

أبعاد هيونداي ازيرا 2026

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان كبيرة الحجم، وتأتي بهيكل يبلغ طوله 5,035 مم، فيما يصل عرضه إلى 1,880 مم، ويبلغ ارتفاعه 1,460 مم، وتستند ازيرا إلى قاعدة عجلات بطول 2,895 مم، أما وزن السيارة دون ركاب فيبلغ نحو 1,700 كجم.

هيونداي ازيرا 2026 وأنظمة السلامة

تضم هيونداي ازيرا 2026 مجموعة من التجهيزات المخصصة لدعم السلامة والتحكم في السيارة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

هيونداي ازيرا 2026

كما تتوفر خاصية المساعدة على صعود المرتفعات، التي تدعم السائق عند الانطلاق على الطرق ذات الميول، وتشمل تقنيات المساعدة أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق الذي يتضمن التنبيه عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله.

وتدعم السيارة هيونداي ازيرا 2026 هذه التجهيزات بحساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، فضلًا عن الوسائد الهوائية، لتوفير مجموعة من وسائل الحماية والمساعدة خلال القيادة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم.

هيونداي ازيرا 2026

تجهيزات هيونداي ازيرا 2026

تأتي ازيرا 2026 بمقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا، وتضم المقصورة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بمقاس 8 بوصات، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تتوفر السيارة بنظام صوتي يضم 6 سماعات، مع شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية مخصصة للمقاعد الخلفية، كما تم تزويد المقود بأزرار متعددة الوظائف، تتيح للسائق التحكم في عدد من الخصائص دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضعية القيادة.

أسعار هيونداي ازيرا 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار هيونداي ازيرا موديل 2026 في السعودية من نحو 158 ألف ريال، بينما تصل إلى قرابة 210 آلاف ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.