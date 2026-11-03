سعر هيونداي كريتا جراند 2026 في السوق السعودي

تواصل هيونداي الكورية الجنوبية، طرح طرازاتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي كريتا جراند موديل 2026 ضمن الخيارات التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة والمقدمة في السوق السعودي.

أبعاد هيونداي كريتا جراند

تأتي هيونداي كريتا جراند 2026 بطول يبلغ 4560 مم، وعرض يصل إلى 1800 مم، وارتفاع يبلغ 1670 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2760 مم.

كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1405 كجم، بينما تبلغ سعة التخزين الخلفية 1670 لترًا، مع الارتكاز على جنوط رياضية.

هيونداي كريتا جراند

محرك بنزين بقوة 157 حصانًا

تعتمد كريتا جراند الجديدة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 157 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 191 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل هيونداي كريتا جراند 2026 معدل استهلاك للوقود يبلغ 14.7 كم لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

هيونداي كريتا جراند

تجهيزات هيونداي كريتا جراند

تحتوي المقصورة على عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، بما يسمح للسائق بالتحكم في عدد من الوظائف دون الحاجة إلى ترك المقود، كما تتوفر شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، وتدعم الاتصال بخدمات Apple CarPlay وAndroid Auto لتشغيل التطبيقات المتوافقة مع الهواتف الذكية.

وتضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا بثلاث مناطق مستقلة للتحكم في درجات الحرارة، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب فلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، بالإضافة إلى كاميرا ومستشعرات ركن، وحزمة من تقنيات الحماية.

هيونداي كريتا جراند

سعر هيونداي كريتا جراند 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي كريتا جراند موديل 2026 في السوق السعودي من 99,519 ريالًا سعوديًا.