قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج
سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية
أبو الغيط يكشف كواليس خلاف بين مبارك وعمرو موسى بسبب القضية الفلسطينية
اقرأوا حتى تصابوا بالعمى.. أبو الغيط يوجه رسالة للدبلوماسيين ويشيد بصلابة وزراء الخارجية المصريين
«السيسي هو الرجل الذي سيحمي مصر».. أحمد أبو الغيط يكشف كواليس لقاء جمعه باللواء عمر سليمان
البرلمان العربي مدينا استهداف ناقلة الغاز القطرية: تهديد خطير لأمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا هايلاندر 2027 بقدرات دفع متنوعة ومحركات كهربائية بالكامل

تويوتا هايلاندر 2027
تويوتا هايلاندر 2027
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها العالمي، عبر الكثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منها هايلاندر موديل 2027 التي تأتي هذه المرة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع مساحة عائلية، وباقة من التقنيات المتقدمة.

نسخة الدفع الأمامي بقوة 221 حصانًا

تعتمد الفئة XLE FWD من تويوتا هايلاندر 2027 على محرك كهربائي واحد، ينتج قوة إجمالية تبلغ 221 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 268 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتحصل هذه النسخة على بطارية بسعة 77 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 462 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تويوتا هايلاندر 2027

الدفع الكلي بمحركين ومدى يصل إلى 515 كم

تأتي النسخة الثانية من هايلاندر 2027 بمنظومة كهربائية تضم محركين، مع نظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 338 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 438 نيوتن متر، وتستخدم هذه الفئة ناقل حركة أوتوماتيكيًا أحادي السرعة، وبطارية بسعة 95.8 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 515 كيلومترًا.

تويوتا هايلاندر 2027

تجهيزات تويوتا هايلاندر 2027

تضم تويوتا هايلاندر 2027 شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة.

تويوتا هايلاندر 2027

وتأتي السيارة كذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، مع نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وتشمل التجهيزات الداخلية إضاءة محيطية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب القفل المركزي.

وتأتي تويوتا هايلاندر 2027 مزودة بمجموعة من التقنيات المخصصة لمساعدة السائق، تشمل مستشعرات لرصد الطريق، وحساسات للركن، إلى جانب كاميرا للمتابعة، كما تتضمن السيارة باقة من أنظمة المكابح المتطورة والوسائد الهوائية.

تويوتا هايلاندر تويوتا هايلاندر تويوتا هايلاندر 2027 مواصفات تويوتا هايلاندر 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أرشيفي

دون إصابات.. سقوط بقايا صاروخ مجهول المصدر في منطقة القصير بريف حمص

طائرة بريطانية

كود 7700 .. طائرة بريطانية متجهة إلى جزر البليار ترسل إشارة طوارئ

الرئيس دونالد ترامب

قاضٍ أمريكي يرفض دعوى قضائية رفعتها إدارة ترامب بشأن نتيجة انتخابات ألاسكا

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد