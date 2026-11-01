تويوتا هايلاندر 2027 بقدرات دفع متنوعة ومحركات كهربائية بالكامل

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها العالمي، عبر الكثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منها هايلاندر موديل 2027 التي تأتي هذه المرة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع مساحة عائلية، وباقة من التقنيات المتقدمة.

نسخة الدفع الأمامي بقوة 221 حصانًا

تعتمد الفئة XLE FWD من تويوتا هايلاندر 2027 على محرك كهربائي واحد، ينتج قوة إجمالية تبلغ 221 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 268 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتحصل هذه النسخة على بطارية بسعة 77 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 462 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تويوتا هايلاندر 2027

الدفع الكلي بمحركين ومدى يصل إلى 515 كم

تأتي النسخة الثانية من هايلاندر 2027 بمنظومة كهربائية تضم محركين، مع نظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 338 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 438 نيوتن متر، وتستخدم هذه الفئة ناقل حركة أوتوماتيكيًا أحادي السرعة، وبطارية بسعة 95.8 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 515 كيلومترًا.

تويوتا هايلاندر 2027

تجهيزات تويوتا هايلاندر 2027

تضم تويوتا هايلاندر 2027 شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة.

تويوتا هايلاندر 2027

وتأتي السيارة كذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، مع نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، وتشمل التجهيزات الداخلية إضاءة محيطية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب القفل المركزي.

وتأتي تويوتا هايلاندر 2027 مزودة بمجموعة من التقنيات المخصصة لمساعدة السائق، تشمل مستشعرات لرصد الطريق، وحساسات للركن، إلى جانب كاميرا للمتابعة، كما تتضمن السيارة باقة من أنظمة المكابح المتطورة والوسائد الهوائية.