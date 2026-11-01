حسين مسلم الرئيس التاريخي لألعاب الماء يهنئ إدريس بذهبية أولمبياد داكار

في تقدير دولي للإنجاز المصري الذي أضاء سماء داكار، حرص حسين مسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، على تهنئة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بمناسبة الإنجاز الذهبي الذي حققه السباح المصري زين هشام، بتتويجه بذهبية سباق 100 متر فراشة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مانحًا مصر أولى ميدالياتها الذهبية في الدورة.

وجاءت تهنئة حسين مسلم الرئيس التاريخي للاتحاد الدولي لألعاب الماء لتمنح الإنجاز المصري صدى دوليًا مميزًا، خاصة أن التهنئة جاءت من قمة المؤسسة الدولية المعنية باللعبة، إلى أحد قياداتها، في مشهد يعكس مكانة الإنجاز الذي حققه السباح المصري، وقيمة الحضور المصري داخل المنظومة الأولمبية والدولية لألعاب الماء.

ولم تكن ذهبية زين هشام مجرد ميدالية تزين سجل المشاركة المصرية في داكار، بل كانت لحظة فخر جديدة للسباحة المصرية، التي واصلت تأكيد قدرتها على صناعة الأبطال واعتلاء منصات التتويج، لتأتي التهنئة الدولية بمثابة احتفاء مستحق ببطل مصري رفع علم بلاده عاليًا، وكتب اسمه في سجل إنجازات الرياضة المصرية.

ويشارك المهندس ياسر إدريس بعثة مصر في داكار، حيث حرص على الوجود بالقرب من الأبطال ومساندتهم خلال المنافسات، في إطار اهتمام اللجنة الأولمبية المصرية بدعم اللاعبين ومتابعة مشاركتهم، لتكتمل فرحة الذهب بتهنئة دولية تحمل تقديرًا للإنجاز، واعتزازًا بما قدمه البطل المصري في المحفل الأولمبي.