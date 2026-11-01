قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول عسكري يمني: استعدنا مواقع عدة في تعز وكبدنا الحوثيين خسائر كبيرة
أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ليفربول.. والسيتي يتراجع للمركز الثاني
فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين
خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك
رئيس الوزراء يتابع مخرجات "منتدى مصر للتعدين".. ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور دلوقتي إلى النيابة لفحص مصادر ثروته| تفاصيل
عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
إنترنت منزلي بدون خط أرضي في مصر.. النواب يناقشون إمكانية التطبيق
وسط تحديات 2011.. أحمد أبو الغيط: مبارك اختار حماية الدولة بتسليم السلطة للمجلس العسكري
ضم إيران وتركيا للجامعة العربية .. رد مبارك والسعودية على اقتراح عمرو موسي
عبد اللطيف وقنصوة يكرّمان الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي 2026
انفجارات لورة على الحدود العراقية الكويتية وبيان عاجل للجيش الكويتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز امام الصين برباعية في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد خليفة بن حمد، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر

أحرز هدفي منتخب مصر في الشوط الأول دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 من عمر اللقاء.

ثم  أحرز منتخب مصر هدفين في الشوط الثاني عن طريق خالد مختار في الدقيقة 91 ومحمد جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

تشكيل منتخب مصر أمام الصين كالتالي :

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: عادل علاء - أدم يوسف - عزت عبدالمعز - محمد السيد

خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبدالرحيم - دانيال تامر - محمد جمال

خط الهجوم: أحمد صفوت - أدهم حسيب  

منتخب مصر الصين كأس الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شاب واصابة آخر في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المستشار محمد السعيد الشربيني

قرار عاجل في محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحكم على 9 متهمين في خلية داعش عين شمس 16 يناير

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد