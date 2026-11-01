منتخب مصر للناشئين يهزم الصين 4-0 في نصف نهائي كأس الخليج

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز امام الصين برباعية في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد خليفة بن حمد، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر

أحرز هدفي منتخب مصر في الشوط الأول دانيال تامر في الدقيقتين 11 و35 من عمر اللقاء.

ثم أحرز منتخب مصر هدفين في الشوط الثاني عن طريق خالد مختار في الدقيقة 91 ومحمد جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

تشكيل منتخب مصر أمام الصين كالتالي :

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: عادل علاء - أدم يوسف - عزت عبدالمعز - محمد السيد

خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبدالرحيم - دانيال تامر - محمد جمال

خط الهجوم: أحمد صفوت - أدهم حسيب