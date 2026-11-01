قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة
الجهود متواصلة.. العثور على جثمان محمد سعيد ضحية سيول نويبع بمنطقة الزلقة|صور
جـ ـريمة القصاصين.. التفاصيل إنهاء حياة لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية
الحناجر لا تبني دول.. نشأت الديهي يطالب بمضاعفة العمل ويحذر من الاكتفاء بانتقاد السلبيات
أزمة التمويل تضرب قنوات الإخوان.. خفض رواتب 60% وتوقعات بالإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد أبو الغيط: أمن الخليج جزء من الأمن العربي.. ولن أسمح لإيران أو غيرها بالاعتداء على دُوَلِه

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أن أمن دول الخليج يرتبط بالأمن العربي، وأنه يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول الخليج في مواجهة أي تهديدات تستهدفها.

مصالح دول الخليج

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه رغم خروجه إلى المعاش وعدم توليه منصبًا رسميًا، فإنه يظل منحازًا إلى المملكة العربية السعودية وإلى مصالح دول الخليج، باعتبارها جزءًا من محيطه العربي وأهله.

وأضاف أن أي اعتداء يستهدف دول الخليج؛ يمثل تهديدًا للأمن العربي، مؤكدًا أنه لن يقبل بتمكين إيران أو أي طرف آخر من الاعتداء على هذه الدول.

وأوضح أبو الغيط أن حماية المصالح الوطنية والعربية تتطلب الاستعداد لتحمل التحديات والتكاليف، مشيرًا إلى أن الشعوب التي تتمسك بحقوقها وأوطانها عليها أن تكون مستعدة لدفع ثمن الدفاع عنها.

مواجهة التحديات تحتاج إلى إرادة

وتطرق إلى التساؤلات المتعلقة بتأثير التوترات الإقليمية على الملاحة وقناة السويس والموانئ، فضلًا عن تداعياتها المحتملة على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن مواجهة التحديات تحتاج إلى إرادة وقدرة على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن موقفه من دول الخليج ينطلق من اعتبارات التضامن العربي والمصالح المشتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات متصاعدة.

مصالح دول الخليج أبو الغيط أحمد أبو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

حيوانات

"المحميات الطبيعية": الكوارث قد تدفع حيوانات خطرة للظهور في المناطق المأهولة بالبشر

نشأت الديهي

نشأت الديهي يشيد بفوز ميار الشوربجي بلقب تحدي القراءة العربي.. ويؤكد: نموذج مشرف للشباب المصري

عاطف سالم

عاطف سالم: الانتخابات الإسرائيلية تحدد مستقبل الدولة.. ويحذر من تصاعد الانقسامات واحتمالات الحرب الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد