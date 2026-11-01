التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس المصرية تزخر بالمواهب والقدرات الطلابية التي تستحق الإشادة وإبرازها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنمية قدرات الطلاب من خلال الأنشطة والمسابقات المختلفة داخل المدارس.

التعليم تكشف نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وأوضح زلطة، خلال مداخلة بالقناة الأولى المصرية، أن الوزارة أطلقت قبل نحو عامين البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وتحديداً في المرحلة الابتدائية، بهدف تقوية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن البرنامج حقق نجاحاً واضحاً في خفض نسبة ضعف مهارات القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13.9%، مشيراً إلى أن هذه النتائج حظيت بإشادات من منظمات دولية خلال مؤتمر عُقد داخل مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على تنمية مهارات القراءة والكتابة، وإنما تشمل العمل على التأسيس الصحيح للطلاب والأطفال في المراحل العمرية المبكرة، إلى جانب اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة.

ولفت إلى وجود عدد كبير من المسابقات التي تُنظم على مستوى مدارس الجمهورية، موضحاً أن الوزارة تعتزم إبراز نماذج الطلاب المتميزين خلال الفترة المقبلة، سواء في مسابقات القراءة والكتابة أو المسابقات المرتبطة بالمكتبات والأنشطة المختلفة التي يشارك فيها الطلاب.

وأكد زلطة أن الهدف هو توفير فرص أكبر لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وإظهار النماذج المتميزة التي تستحق التكريم، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتعزيز قدرتهم على المنافسة.