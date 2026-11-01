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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ترويع شخص لسيدتين بكلب فى أسوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين بإستخدام كلب بأسوان.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (موظفة ، ربة منزل - مقيمتان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، وبسؤالهما قررتا بوجود خلافات بينهما والشخص"الظاهر بمقطع الفيديو" حول الجيرة ولهو الأطفال ، قام على إثرها الأخير بترويعهما بالكلب الخاص به.
 

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "ضرير" يستعين بالكلب نظراً لظروفه الصحية – مقيم بذات الدائرة) والكلب الخاص به ، وبمواجهته إعترف بحدوث مشادة بينه والشاكيتين بتاريخ 24  أكتوبر المنقضى ، لتعديهما عليه بالسب ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كلب

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