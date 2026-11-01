خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال محمد شحاتة، لاعب وسط نادي الزمالك، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة؛ بعدما عرض اللاعب خدماته على مسؤولي الأهلي، وأبدى ترحيبه بالانتقال إلى الفريق الأحمر بأي سيناريو يتم الاتفاق عليه.

محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي

وأكد المصدر أن محمد شحاتة، الذي يمتد تعاقده مع الزمالك حتى عام 2029، لا يحق له الرحيل عن القلعة البيضاء دون الحصول على موافقة إدارة ناديه، سواء من خلال سيناريو الإعارة والعودة إلى الأهلي أو عبر انتقال مباشر، وهو ما يجعل موافقة الزمالك شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة.

وأوضح أن أحمد يحيى، وكيل أعمال اللاعب، يتولى التحرك في هذا الملف، مستفيدًا من علاقاته القوية مع مسؤولي النادي الأهلي، خاصة أنه سبق له العمل في ملفات انتقالات تخص القلعة الحمراء، وكان وكيلًا لإمام عاشور، كما لعب دورًا في انتقال أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي قبل انتقال اللاعب إلى فالنسيا الإسباني.

وأضاف المصدر أن أحمد يحيى وعد محمد شحاتة بالتواصل مع مسؤولي إدارة الكرة بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة في النادي الأحمر والمشرف على فريق الكرة، مع ياسين منصور نائب رئيس النادي، لعرض فكرة التعاقد معه، إلى جانب استطلاع رأي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن إمكانية ضمه، وحسم موقفه النهائي سواء بالموافقة على الصفقة أو رفضها.