القوات الحكومية اليمنية تعلن إسقاط مسيرتين في جبهة صبر

أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرتين مسيرتين للفصائل اليمنية في جبهة صبر.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية فجر اليمن.

وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية ؛ فخلال الـ 24 ساعة الماضية نفذت (1272) عملية استهداف طالت تجمعات الفصائل اليمنية وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها.

كما أسهمت الاستهدافات، بالتزامن مع الأعمال القتالية لوحداتنا، في إلحاق خسائر بقدرات الفصائل وإسناد التقدم واستعادة مواقع في جبهة الجوف.

فيما تواصل القوات عملياتها على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وفي تعز، يواصل عناصر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية معركتهم بثبات وإصرار، مسنودين بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، ويوجهون ضربات لتحركات الفصائل وتعزيزاتها، مجسدين إرادة تعز وأبنائها في مواجهة التهديد والدفاع عن أرضهم وأهلهم.

وكذلك ؛ أسفرت العمليات عن تحييد نحو (500) من القيادات الميدانية وعناصر الفصائل ، وتدمير وإعطاب (169) آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل.

وأتمت القوات المسلحة اليمنية بيانها قائلة : تواصل قواتنا المسلحة أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.