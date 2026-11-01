حالة الطقس غدًا.. ذروة الموجة الحارة وتحذير من الشبورة

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين 2 نوفمبر 2026، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع وصول الموجة الحارة التي تشهدها البلاد إلى ذروتها، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت أيضًا من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، مع نشاط متقطع للرياح على عدد من المناطق.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

واقرأ أيضًا:

وتأتي هذه التغيرات الجوية في ظل تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 37 درجة مئوية، مقابل 32 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقًا لبيانات درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة والمحافظات؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، موضحة وجود اختلاف في درجات الحرارة بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق شمال وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة وفقًا للبيانات المعلنة على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات، تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة غدًا، حيث تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية أقل درجة حرارة عظمى بواقع 28 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة عمومًا بين 28 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة مئوية، وتصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 33 و37 درجة مئوية.

ما تحذيرات الأرصاد بشأن الشبورة المائية غدًا؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، وتحديدًا خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه خلال فترات الصباح، خاصة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية، وفقًا للتحذيرات الجوية المعلنة.

وتأتي الشبورة المائية ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقع أن تؤثر على عدد من المناطق خلال الساعات الصباحية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

هل تنشط الرياح غدًا الاثنين في مصر؟

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة غدًا الاثنين، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح سيكون أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، دون أن يستمر على مدار اليوم، إذ يقتصر على فترات متقطعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التغيرات الجوية المصاحبة للموجة الحارة، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والتي تصل إلى ذروتها غدًا الاثنين وفقًا لتصريحات الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ.

متى تبلغ الموجة الحارة ذروتها في مصر؟

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة تصل إلى ذروتها غدًا الاثنين 2 نوفمبر 2026.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى سجلت 32 درجة مئوية اليوم، بالتزامن مع انخفاض نسب الرطوبة وزيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة نسبيًا بالنسبة للأجواء الخريفية، لا سيما في مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى درجات الحرارة المتوقعة.

كيف كانت درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد؟

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد تباينًا في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وهو ما يظهر بوضوح في الفروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مختلف المناطق.

وسجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تراوحت بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 21 و22 درجة مئوية.

أما السواحل الشمالية، فتراوحت درجات الحرارة العظمى بها بين 27 و30 درجة مئوية، في حين سجلت درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و22 درجة مئوية.

وفي مناطق شمال الصعيد، تراوحت درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى ما بين 17 و18 درجة مئوية.

وعلى مستوى جنوب الصعيد، ارتفعت درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 32 و33 درجة مئوية، بينما تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة مئوية.

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في مصر غدًا؟

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الاثنين في استمرار الطقس الحار نهارًا، وارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تكون الشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، واحتمال أن تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تشمل التوقعات نشاطًا متقطعًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، بالتزامن مع وصول الموجة الحارة إلى ذروتها وفقًا لتصريحات أستاذ المناخ.

وتظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب الصعيد، إلى جانب الشبورة المائية الصباحية، من أبرز ملامح حالة الطقس المنتظرة في مصر غدًا، وفقًا للتوقعات والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.