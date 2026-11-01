استخبارات الحرس الثوري تعتقل جاسوساً يزود أمريكا بإحداثيات إنتاج المسيرات

اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني جاسوساً يقوم بتزويد القوات الأمريكية بإحداثيات مراكز إنتاج مكونات المسيرات والصواريخ في محافظة مركزي.

جاء ذلك في نبأ عاجل أعلن عنه التليفزيون الإيراني.

وفي وقت لاحق ؛ ألقت استخبارات حرس الثورة القبض على عدد من العملاء في محافظة هرمزكان.

وقال التلفزيون الإيراني أنّ العملاء "كانوا يتواصلون مع وسائل إعلام ويرسلون صوراً لمواقع سقوط صواريخ العدو وأماكن تمركز قواتنا الأمنية".

وأُلقي القبض على 3 عناصر إرهابيين منتسبين لما يسمّى بـ "جيش العدل" في مدينة تشابهار وقرية درجس التابعة لمدينة دشتياري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

جرى ذلك خلال عملية مشتركة بين مديرية الأمن في مدينة تشابهار وقوات مقر "الشهيد فولادي" وقوات حرس الثورة في المدينة.

كانت هذه الخلية قد أمرت بتنفيذ عمليات ضد نقاط التفتيش في مناطق، مثل باهوكلات وشرغواز.

وتواصل إيران الحملات الأمنية بحقّ العملاء وعناصر أعمال الشغب المسلّح في البلاد، المدعومين من "الموساد" والولايات المتحدة والخلايا الإرهابية.